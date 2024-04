Diversi studenti del Pescarese in Danimarca per un Erasmus+ alla scoperta del Physical and Mental well being [FOTO]

Gli studenti dell’Omnicomprensivo di Alanno in Danimarca per un Erasmus+ alla scoperta del Physical and Mental well being.

Nelle nostre scuole sempre più spesso sentiamo parlare di benessere fisico ed emotivo come elemento propedeutico e imprescindibile per lo sviluppo educativo e il perseguimento del successo formativo dei nostri studenti.

Questo è stato il fulcro del progetto Erasmus+ nella scuola Kløvermarkskolen di Haderslev in Danimarca per le studentesse e gli studenti Penelope Silvestri, Aurora Di Domizio, Riccardo Manzoli della scuola secondaria di primo grado di Cugnoli, Giorgio Febbo, Alessio Marinelli e Alice Mannello dell’istituto tecnico agrario di Alanno ed Elettra D'Alessandro dell’Ipa di Villareia di Cepagatti.

Gli studenti dal 17 al 23 marzo hanno sperimentato un sistema scolastico innovativo basato sul concetto di benessere, hanno conosciuto e apprezzato una cultura diversa dalla loro vivendo nelle famiglie danesi che li hanno ospitati in modo cordiale e premuroso. Gli studenti sono stati accompagnati dal professore Sabatino Quieti, dalle professoresse Carmelita Patriarca e Maria Cristina Bernardone, quest’ultime impegnate anche in una attività di job shadowing. Durante la settimana gli alunni sono stati coinvolti in attività sportive (Suus) come il nuoto, la ginnastica e una gara di “virtual racing”, in uno spirito di sana competizione. Molto interessanti le visite alla Biogas Plant e a una chicken farm, alla scoperta di uno stile di vita basato sulla sostenibilità e sulla salvaguardia dell’ambiente. Non meno coinvolgenti le attività di orienteering nella cittadina di Haderslev e la passeggiata sulla spiaggia di Aarøsund, con la creazione di “opere originali” attraverso l’utilizzo di pietre, alghe e sabbia. Tutte le attività sono state raccolte in video realizzati in collaborazione tra gli studenti italiani e danesi, e socializzate in un momento finale. Gli studenti danesi arriveranno nell’istituto omnicomprensivo di Alanno nel mese di maggio e saranno ospiti dei coetanei italiani. La preside Maria Teresa Marsili e i docenti accompagnatori Quieti, Patriarca e Bernardone hanno espresso piena soddisfazione per la formazione didattica e pedagogica maturata, ma soprattutto per la crescita riscontrata negli studenti.