L'associazione Nuovo Saline: "Attenzione ad un acaro pericoloso per i cani, morte già alcune volpi sulle sponde del fiume"

L'associazione Nuovo Saline avverte con un post su Facebook della presenza di un acaro che causa l'infezione da rogna sarcoptica lungo le sponde del fiume Saline. Gli esperti dell'associazione hanno infatti spiegato:

"Nel corso dei monitoraggi zoologici lungo il bacino dei tre fiumi ci siamo imbattuti in diversi esemplari di Volpe (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758) deceduti a causa di un infezione da rogna sarcoptica. Una nostra utente della pagina ci ha inviato le foto che potete osservare che ritraggono un esemplare affetto fotografato lungo il fiume."

L'associazione poi spiega che l'acaro è pericoloso anche per i cani e per l'uomo:

"L'acaro responsabile è trasmissibile ai cani domestici e all'uomo (nell'uomo non ha effetti letali come nelle volpi e nei cani ma è bene evitare di essere infettati) per questo suggeriamo di non portare i cani a passeggio lungo il fiume e a coloro che hanno cani domestici nei pressi di vigilare e controllare lo stato di salute e igiene."