Via al rilancio del mercato coperto di piazza Muzii: pubblicato il bando per l'assegnazione di 26 box

Pubblicato il bando (clicca qui per leggerlo)per l'assegnazione di 26 box nel mercato coperto di piazza Muzii. Un bando con cui, si legge nella delibera e nella documentazione, si è deciso di riservare “prioritariamente, alla categoria merceologica del pesce il posteggio numero 25, della pasta fresca il posteggio numero 26 e della panetteria il posteggio numero 29, precisando che non saranno assegnati ulteriori box alle medesime categorie”. Nello specifico 5 box andranno al food&beverage con apertura anche serale; 5 ai produttori agricoli e 16 alla galleria commerciale (prodotti alimentari).

L'obiettivo è dunque quello di riportare alcune prodotti che oggi nel mercato non ci sono più, al suo interno perché l'intenzione, aveva spiegato a IlPescara la consigliera comunale con delega ai mercati Zaira Zamparelli quando ci fu il sì a procedere con l'avviso da parte della giunta comunale, è quella di farlo tornare a essere un mercato vivo soprattutto di giorno con anche le attività del food&beverage aperte così da tentare di sviluppare quell'idea di mercato europeo con cui gli spazi del mercato Muzii erano nati.

La partecipazione al bando è consentita alle ditte individuali, alle società di persone, società di capitali e cooperative, regolarmente iscritte presso il registro delle imprese per l'attività di commercio e in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. La graduatoria per l'assegnazione delle concessioni, specifica il bando, verrà redatta sulla base del criterio di anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su area pubblica riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale “dante causa”. La concessione avrà una durata di dieci anni a decorrere dal giorno della stipula del contratto.

La graduatoria, si specifica, sarà stilata sulla base del criterio di anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese per il commercio su area pubblica riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale “dante causa”. I criteri prevedono 60 punti per le attività con un'anzianità di oltre 10 anni; 50 per quelle che hanno tra 6 e 10 anni e 50 per quelle con un'età inferiore a 6 anni. Una volta redatta e approvata con apposita determinazione dirigenziale sar‡ pubblicata sul sito internet del Comune di Pescara e sulle pagine web dell’ufficio mercati-commercio su area pubblica (Questo il link dove si potrà consultare la graduatoria).

Ogni operatore può presentare una sola domanda che va compilata in ogni sua parte secondo il modello pubblicato sul sito del Comune (tutta la documentazione è disponibile anche in albo pretorio, clicca qui per consultare l'allegato). Va quindi inviata a pena esclusione, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it o consegnata direttamente al protocollo generale del Comune, con marca da bollo di 16 euro entro le ore 12 del 17 aprile 2024, allegando l’attestazione del pagamento dei diritti di istruttoria pari di 31 euro d versare sul conto corrente postale numero 1003461686 intestato a Comune di Pescara-Servizio mercati (causale: “Bando operatori esterni 2024 – Mercato coperto di piazza Muzii”). Come data di presentazione sarà considerata quella apposta dal protocollo generale del Comune per la presentazione della domanda in modalità cartacea, la data e l’ora dell’invio per la modalità tramite pec.