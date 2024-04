Manifestazione a Loreto Aprutino contro la cabina di primaria di alta tensione in contrada Remartello

Nella giornata di venerdì 19 aprile è prevista la conferenza dei servizi indetta dalla Regione Abruzzo per definire, e quindi decidere, l'iter autorizzativo per la costruzione di una cabina primaria di alta tensione (220.000 volt) da parte di e-distribuzione in contrada da Remartello a Loreto Aprutino.

Un'area ricadente in zona residenziale di espansione, nelle immediate vicinanze delle abitazioni, e parte in zona agricola tutelata dal piano paesistico regionale, un'area fertile, irrigua dove sono presenti colture di pregio.

Questo si legge nell'annuncio del comitato Tutela: «Interventi di questo tipo non possono non tener conto e ignorare i bisogni e le istanze delle comunità locali. Questa struttura è funzionale (proprio in questa area) alla realizzazione in una estensione da 150 a 300 ettari, di campi fotovoltaici a terra con impatto e conseguenze sulla salute degli abitanti (campi elettromagnetici), sul microclima dell'area interessata, quindi sulla vita qualità della vita e sul progetto di sviluppo sociale ed economico dell'intera vallata del Tavo. Proprio perché favorevoli alle energie rinnovabili, è necessario che la progettazione e la localizzazione, debba tener conto, oltreché delle degli aspetti tecnologici, anche della tutela ambientale, prevedendo la realizzazione della cabina primaria all'interno di aree industriali urbanizzate e individuando aree idonee dove installare gli impianti di fonti energetiche rinnovabili (Fer). L'amministrazione del nostro Comune si è prontamente attivata tramite i canali stituzionali, e per questo siamo grati, ma è necessaria una mobilitazione di tutti i cittadini per sensibilizzare la Regione ed e-distribuzione al fine di pianificare interventi armonici con il territorio e tutti i suoi abitanti».