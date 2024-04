Nell'istituto Di Marzio-Michetti un innovativo laboratorio di robotica

L'istituto Ipsias Di Marzio-Michetti di Pescara entra nel mondo del Cnc (controllo numerico computerizzato) e della robotica con l'aula di formazione Fanuc.

L’innovativo laboratorio verrà inaugurato sabato 20 aprile nella sede di Pescara della scuola.

Sarà utile per potenziare la formazione tecnica degli studenti con strumenti sempre più all’avanguardia.

Il progetto, inizialmente nato in collaborazione con il gruppo Walter Tosto per il reparto di saldatura, prevede oggi l’introduzione nella scuola del Cnc (controllo numerico computerizzato) e della robotica grazie al gruppo Fanuc Italia, leader mondiale nel settore dell’automazione. L’Ipsias Di Marzio Michetti si dota dunque di un laboratorio altamente innovativo, costituito da sedici simulatori Cnc Guide su pc completi di tornio/fresa, un totem di simulazione e una fresatrice Cnc Fanuc Robodrill, in grado di offrire agli studenti una formazione tecnicamente avanzata e di alto livello, sempre più orientata verso le nuove richieste del mondo del lavoro.

«Il punto di forza del nostro Istituto è sempre stato rappresentato dalla connessione con il mondo delle imprese», spiega la dirigente scolastica Maria Antonella Ascani, «attraverso la continua ricerca di forme di collaborazione concrete ed efficaci. La giornata di sabato sarà un’occasione preziosa, perché permetterà il confronto fra le imprese partner del progetto e l’istituzione scolastica. La visita guidata del laboratorio Fanuc sarà affidata proprio ai nostri studenti del corso di meccanica, che si cimenteranno in dimostrazioni pratiche delle nuove strumentazioni Cnc».

L’incontro di sabato si aprirà alle ore 10 nell'aula magna, con l’accoglienza e i saluti delle autorità. Interverranno Mirko Cazzaniga della Fanuc Italia, Luca Tosto della Walter Tosto, e il professor Giuseppe Bertoni dell’is “Bonomi-Mazzolari” di Mantova.