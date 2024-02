Il comitato "Strada parco bene comune" aspetta il passaggio della filovia e commenta: "Una goliardata inutile"

Hanno atteso il passaggio del filobus all'incrocio fra la strada parco e via Cavour gli attivisti del comitato "Strada parco bene comune" che hanno espresso il loro dissenso rispetto al passaggio della filovia dopo anni di battaglie contro il progetto:

"Oggi è andata in scena la rappresentazione plastica del fallimento di un sistema che, finanziato come sistema di trasporto rapido di massa, è costretto, per evidenti ragioni di sicurezza, a muoversi sulla carreggiata inadeguata della Strada Parco alla velocità di 10 km/h, scortato dalla polizia municipale. La "prova tecnica" della condizione surreale grottesca che si è voluta imporre "pancia a terra" alla città di Pescara."

Ricordiamo che il transito del mezzo che è arrivato da via Pellico ed ha percorso la strada parco in direzione sud - nord, è propedeutico ai collaudi e passaggi tecnici che avverranno nelle prossime settimane, al netto delle problematiche ancora esistenti riguardanti i passi carrai e le decisioni riguardanti il secondo tratto che la filovia dovrà percorrere all'interno di Pescara dopo l'uscita dalla strada parco.