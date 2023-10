Rischia di saltare il bando per la bonifica dell'area di risulta: chiesta una proroga dall'operatore interessato all'appalto

I termini per presentare le offerte sono scaduti la mattina del 3 ottobre, ma nonostante un'offerta ci sia e sia l'unica, si potrebbe dover procedere a un nuovo bando. Questo però lo si saprà solo nei prossimi giorni e cioè quando gli uffici avranno valutato la richiesta avanzata dall'operatore che quell'appalto lo vorrebbe e che sembra aver avuto alcune difficoltà nell'inviare tutta la documentazione necessaria.

Sua la richiesta per ottenere sette giorni di proroga al fine di definire il tutto e, soprattutto da parte degli uffici, valutare i motivi della richiesta ed eventualmente accogliere la documentazione tecnica già inviata, ma talmente copiosa da aver creato problemi al momento della trasmissione telematica. Nel caso in cui si dovrà procedere ad un nuovo avviso i tempi, fanno sapere dal Comune, saranno brevissimi. Un'unica offerta quella giunta a fronte delle sette manifestazioni d'interesse raccolte con l'avviso che ha preceduto il bando e che non sono poi sfociate nella partecipazione al bando vero e proprio che ha un valore di circa 2milioni e 800mila euro.

Per quanto riguarda il tratto da bonificare si parla delle aree del primo lotto del progetto di riqualificazione e cioè quella a nord-ovest in cui sono previste la nuova stazione dei bus e tutte le postazioni di servizio funzionali al trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e quella a sud in cui verrà costruito il silos-parcheggio.