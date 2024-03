Quando l'allenatore perde le staffe... D'Aversa l'ultimo in un elenco aperto da Tom Rosati a Pescara

Per fortuna sono episodi rari, ma quando accadono hanno una risonanza mediatica incredibile. Inevitabilmente. Il gesto dell'ormai ex tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa, nei confronti dell'attaccante del Verona Thomas Henry, che insieme ad una crisi di risultato è costato il posto all'allenatore, è l'ultimo di una serie di non molti precedenti ma tutti celebru. Alcuni di questi anche famosissimi, altri meno ricordati ma ancor più sorprendenti. L'Ansa ricorda che perfino un'icona come Enzo Bearzot cadde nell'inciampo di uno schiaffo, non ad un avversario ma ad una tifosa contestatrice.

Il primo, clamoroso episodio però accadde in riva all'Adriatico, proprio nella città di Roberto D'Aversa. Serie B 1983/84, i protagonisti sono l’allenatore del Pescara, Domenico "Tom" Rosati e l’estroso attaccante biancazzurro Vittorio Cozzella. Era il 2 ottobre 1983 e allo Stadio Adriatico si giocava la partita Pescara-Como, con i padroni di casa conducono 2-0. Cozzella è colpito da una testata di un giocatore comasco e finisce a terra, reagisce e si fa espellere. L’arbitro, il signor Giancarlo Pirandola della sezione di Lecce, non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso all’indirizzo di Cozzella, che prende la via degli spogliatoi. Tom Rosati prima però gli rifila un violento ceffone, ricostruisce il Corriere. E lo schiaffo è diventato iconico. Cozzella ne parlerà spesso poi, in ogni intervista non manca quasi mai un riferimento al celebre episodio.

L'Ansa poi ricorda altre vicende. Eccole: "L'episodio piu' simile, come dinamica, al caso D'Aversa fa riferimento al tecnico della Lucchese, Giancarlo Favarin, che nel 2019 in Serie C colpì con una testata un avversario: fu fermato fino al termine della stagione.La sanzione più pesante risale a 20 anni fa: l'allora allenatore del Cesena Fabrizio Castori partecipò alla rissa nel finale della partita con il Lumezzane in Serie C. A Castori vennero dati tre anni di squalifica, ridotti poi a due. Più iconico il calcio al sedere che Silvio Baldini, quando nel 2007 sedeva sulla panchina del Catania, rifilò al tecnico del Parma Domenico Di Carlo. Fecero il giro del mondo anche le immagini dell'aggressione di Delio Rossi, allora alla guida della Fiorentina, a uno dei suoi giocatori Adem Ljajic nel 2012: il tecnico lo schiaffeggiò perché quest'ultimo lo aveva insultato mentre rientrava in panchina. Rossi fu squalificato per tre mesi di stop". Gazzettta, invece, ricorda i casi all'estero di Simeone e Mourinho