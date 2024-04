Vivicittà si conferma la festa dello sport per grandi e piccini: 1.200 atleti e tanti amatori in città

Un appuntamento che colora la città da ormai quarant'anni quello di Vivicittà che per l'edizione 2024 ha portato a Pescara 1.200 atleti per la 10 chilometri, ma anche tantissimi appassionati per la walking e la passeggiata. A loro si aggiungono anche 200 bambini, i pattinatori e le associazioni di volontariato a cominciare dalla Lit (Lega italiana contro i tumori), l'Isav (Io sono ancora vivo), l'Angsa (Associazione nazionale genitori persone con autismo), Iis e Montagna senza frontiere presenti con i loro gazebo in piazza Salotto.

“Anche questa edizione come sempre organizzata dalla Uisp e asd Vini Fantini si è conclusa con un grande successo, senza far neanche registrare disagi sul fronte della viabilità che alle 11.30 ha visto la regolare riapertura delle strade alle auto, segno che la gara è ormai entrata a far parte del Dna della città come una classica di primavera”, dichiara l'assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli. A dare lo start all'edizione 2024 è stato il sindaco Masci.

Gli atleti sono arrivati da tutto il centro sud Italia con l'obiettivo di centrare il risultato tecnico “su quello che è riconosciuto tra i percorsi più veloci d'Italia – sottolinea ancora l'assessore comunale -. Il percorso di Pescara come da tradizione si è snodato su un circuito di 5 chilometri da ripetersi due volte per la competitiva con partenza e arrivo in piazza della Rinascita. La corsa si è svolta come sempre in pieno centro: 10 chilometri precisi, piatti e con pochissimi cambi di direzione, misurati e omologati da una apposita commissione creata per poter come sempre stilare una classifica unica comprendente i risultati di tutte le sedi e quindi tutti i 20mila partecipanti attesi”.

Un solo giro dello stesso percorso quello fatto da chi invece ha partecipato alla passeggiata ludico motoria “attraverso la quale la Uisp – prosegue Martelli - promuove lo sport come pratica di salute e benessere, registrando come sempre una grande adesione da parte delle famiglie e cittadini pescaresi”.

Ad aprire la giornata è stata la corsa dei bambini alle 9.45 che si sono “sfidati” nel percorso allestito in piazza della Rinascita. Alle 10.30 la corsa podistica competitiva e la passeggiata da 5 chilometri.

“Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace e anche questa volta c’è stata la partnership con la Lilt, la Lega Italiana Lotta contro i tumori che ha dedicato la giornata a fare informazione sulle prossime campagne di prevenzione oncologica che partiranno nei prossimi giorni”, ribadisce Martelli ricordando che la Lega “è costantemente impegnata a promuovere lo sport quale strumento per fare prevenzione oncologica. E in piazza sono stati presenti anche i volontari dell’Angsa impegnati con le persone affetti dall’autismo”.

“Manifestazioni come il Vivicittà – aggiunge il presidente Lilt Marco Lombardo – servono a sensibilizzare i più giovani al tema dell’abbattimento o comunque della riduzione dell’incidenza del cancro nel mondo, incidenza che dipende dagli stili di vita inadeguati, dal non praticare sport, da un’alimentazione errata. Un abbattimento che dobbiamo portare al valore del 30-40 per cento. In tal senso la Lilt sta lavorando a una serie di progetti di ricerca, finanziati dal ministero della salute, rivolti a pazienti giovani che hanno già avuto l’esperienza del cancro e che – conclude - dobbiamo coinvolgere per scongiurare possibili recidive”.