Marzo si apre con 3 gare in 8 giorni per il Delfino: date e orari

Un mese di marzo determinante per il Pescara nella caccia al terzo posto finale in regular season, fondamentale per arrivare ai playoff dalla porta principale identificata con la Fase Nazionale degli spareggi promozione (si salterebbe così la fase del girone), si aprirà con un vero e proprio tour de force per il Delfino. La squadra ora affidata a Giovanni Bucaro, infatti, in 8 giorni è chiamata a 3 delicate sfide, delle quali le prime due in trasferta: in casa di Torres, seconda forza del torneo dietro l'ormai irraggiungibile (o quasi) Cesena, e della Recanatese, bisognosa di punti salvezza dopo un crollo verticale partito proprio dalla vittoria dell'Adriatico nel girone d'andata. La terza gara in 8 giorni per la truppa biancazzurra è probabilmente quella più importante, perchè a far visita ai biancazzurri sarà la Carrarese, terza forza del campionato che all'andata si impose in Toscana di misura. Contro la Carrarese si annuncia già un clima pesante, data la contestazione in atto da parte dei tifosi nei confronti della società biancazzurra. Di seguito date e orari delle prime tre partite ravvicinatissime del mese di marzo 2024 per il Delfino:

10° turno girone di ritorno – TORRES – PESCARA Sabato 2 Marzo Ore 14,00

11° turno girone di ritorno – RECANATESE – PESCARA Martedì 5 Marzo Ore 20,45

12° turno girone di ritorno – PESCARA – CARRARESE Domenica 10 Marzo Ore 18,30

(N:B: Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive)