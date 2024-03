La Lega Pro esprime ufficialmente solidarietà a Daniele Sebastiani per l'intimidazione subita

E' arrivata anche una nota di condanna da parte della Lega Pro per i recentissimi fatti di Pescara che hanno alzato sempre di più la tensione in casa Delfino con la contestazione nei confronti della società del presidente Sebastiani. Il gesto, che cambia pericolosamente di livello trascendendo il limite della decenza, si è tradotto nella notte tra giovedì e venerdì in duei due manichini recanti il nome del presidente Sebastiani e del ds Delli Carri fuori l'ingresso della Curva Nord dello stadio Adriatico e sul Ponte del Mare.

Sui suoi canali ufficiali la Lega Pro ha diramato un comunicato dopo che la notizia dei fatti in riva all'Adriatico ha trovato ribalta nazionale sulle più importanti testate web. "La Lega Pro tutta e il Presidente Marani condannano la vile intimidazione subita oggi dal Presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, e dal Direttore Sportivo del club, Daniele Delli Carri, e si schierano contro ogni atto di violenza", si legge. "Giunga al Pescara Calcio, ai suoi tesserati e ai suoi dipendenti la più assoluta solidarietà della Lega Pro".

Il club biancazzurro su X (ex Twitter) si è espresso così sulla questione: "Quanto accaduto nella notte all’esterno dello Stadio Adriatico va oltre ogni limite accettabile nel mondo dello sport. Ringraziamo coloro che hanno espresso solidarietà nei nostri confronti e condanna verso gli autori di un gesto inqualificabile."

La contestazione aveva avuto, oltre a quella in toni civili allo stadio per il match con la Lucchese, anche un prologo nei giorni scorsi di scritte offensive sui palazzi che ospitano la sede del club. Di recente il presidente Daniele Sebastiani, in quanto il più votato, era stato eletto dai colleghi di C per il ruolo di consigliere federale