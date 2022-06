Simone Pepe lancia Sorrentino: "Da Pescara a Cagliari? Accostamento meritato, potrebbe giocare anche in B"

Il futuro del portiere del Pescara, Alessandro Sorrentino, è anche nelle mani di Simone Pepe, il suo manager, che in questi giorni ha il telefono bollente, tante sono le richieste d'informazioni degli operatori di mercato per il suo giovane assistito. Uno dei club più attivi è il Cagliari, di cui Pepe è stato anche calciatore in passato. In Sardegna, Liverani potrebbe prenderlo per avviarlo, inizialmente come secondo, al calcio che conta. Fare il dodicesimo in B potrebbe deleterio, meglio trovare per lui una piazza che gli garantisca la titolarità, a costo di restare un altro anno a Pescara in C?

"Secondo me non si può già parlare di dodicesimo in caso di trasferimento al Cagliari, perché è tutto da vedere: quando uno viene preso in una squadra e dimostra di essere pronto, non ci sono paletti che impediscano in partenza una titolarità - ha detto Pepe a Tuttocagliari.net. - . Essere accostato al Cagliari è motivo d'orgoglio, bellissima per il ragazzo che sta facendo molto bene a Pescara e adesso è con l'Under 21. Sta facendo ottime cose, vederlo in futuro in una piazza come Cagliari sarebbe una bella soddisfazione per lui. E già sapere che il club oggi è interessato al ragazzo è motivo d'orgoglio per tutti noi. Conosco la piazza e sarebbe un'occasione bellissima. Poi starebbe a lui giocarsi il posto".