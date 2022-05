Pescara, che orgoglio: Sorrentino convocato in Nazionale da Mancini

Prima convocazione in Nazionale per il giovane portiere del Pescara Alessandro Sorrentino, classe 2002. Non una selezione giovanile, ma direttamente l'Italia dei big. Il numero uno di Guardiagrele figura tra i 53 calciatori convocati dal ct Roberto Mancini che, tra martedì 24 e giovedì 26 maggio, saranno al Centro Tecnico Federale di Coverciano per una tre giorni di lavoro in maglia azzurra. Sorrentino fa parte del secondo gruppo dei giocatori convocati, tutti di A e B o dei campionati esteri. Dalla C c'è solo il pescarese.

Nello specifico sono 29 i calciatori di Serie A, 18 quelli di Serie B e 6 quelli impegnati all’estero. Il club più rappresentato è il Genoa (6 elementi), seguito da Milan, Empoli e Cremonese (4). Per questo primo stage, il cui obiettivo è agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale A e ampliare la base dei calciatori selezionabili, Mancini ha deciso di non chiamare i calciatori impegnati nei playoff di Serie B - ad eccezione di Lucca (Pisa), la cui convocazione è subordinata all’andamento della competizione - nei play off di Serie C e nei play off del Campionato Primavera nonché i giovani della Roma che potrebbero essere convocati in occasione della finale di Conference League con il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio a Tirana.

Sorrentino ha chiuso la sua prima stagione da professionista giocando 26 partite in serie C e chiudendo con 8 clean sheet. Il presidente Daniele Sebastiani ha commentato così la bella notizia: "Una grande soddisfazione per il ragazzo, ma anche per noi. Gli sforzi che facciamo con il settore giovanile ci stanno dando grandi risultati".