Sorrentino, Delle Monache &co: il futuro dei gioiellini del Pescara

Quale futuro per i gioiellini Pescara? Saranno i pilastri della ricostruzione o verranno sacrificati sul mercato? Il dubbio è amletico e il presidente Sebastiani riflette in questa fase di stand-by, dovuta alla questione societaria, sul da farsi. Al momento è ancora tutto fermo, ma su Delle Monache aumenta il numero delle pretendenti dopo l’esperienza in Nazionale Under 17 all’Europeo di categoria: l’esterno offensivo classe 2005 è seguito con grande interesse dalla Fiorentina, ma anche dalla Samp e dal Vicenza, che spera di essere ripescato in B (e sicuramente lo otterrà, visto che la Reggina al momento sembra spacciata in ottica iscrizione). L’idea della società biancazzurra è quella di un’operazione “alla Torreira”: cederlo, ottenendo però ancora per un anno il prestito a Pescara.

Anche il difensore Davide Veroli piace al Vicenza, che ha molto materiale sulle partite del Delfino, avendo inviato il ds Balzaretti più volte all’Adriatico nell’ultima stagione (ultima apparizione nella sfida play-off contro il Gubbio, anche se l’obiettivo era studiare il fantasista umbro Arena). Il classe 2003 è finito anche nel mirino di Udinese e Cremonese, due club di serie A, che potrebbero comunque accettare un discorso simile a quello studiato per Delle Monache: acquistare il calciatore e rigirarlo in prestito al Delfino per una stagione.

Chi sembra avere le maggiori chance di approdare subito in categoria superiore è il portiere Alessandro Sorrentino, 2002, convocato per uno stage dal ct della nazionale italiana Roberto Mancini. Il numero di Guardiagrele è finito nel mirino del Cagliari, retrocesso in serie B. I sardi rifonderanno la squadra e punteranno subito alla promozione diretta in A. Sorrentino potrebbe avere un posto da secondo alle spalle di un collega esperto e di categoria superiore, lavorando così senza pressioni alla sua crescita tecnica e caratteriale, prima di trovare posto nel calcio che conta.