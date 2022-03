Pescara, primo contratto per Sorrentino: firma fino al 2027

Dopo Delle Monache, anche Alessandro Sorrentino diventa a tutti gli effetti un calciatore professionista. Questa mattina ha firmato il suo primo contratto, scadenza 2027, con il Pescara. Il giovane numero uno abruzzese è l'ennesimo prodotto del vivaio a saltare dalle giovanili alla prima squadra negli ultimi tempi, in particolare durante questa stagione di serie C. Con Veroli, Chiarella e Delle Monache, Sorrentino rappresenta la tradizione biancazzurra nel lancio dei giovani nel calcio che conta.

E al portiere non mancano, così come ai suoi colleghi, le richieste di mercato: Cagliari in serie A, Benevento e Vicenza in B, Mainz in Bundeslig e Zulte in Belgio le pretendenti che la prossima estate proveranno ad acquistare il suo cartellino.

Intanto sono già 18 presenze in serie C, con carattere, qualità e sicurezza che fanno ben sperare per la sua carriera.

Il comunicato

"Il portiere classe 2002, originario di Guardiagrele, quest’oggi presso gli uffici del presidente della Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista che lo lega al Delfino per i prossimi cinque anni. Continua la tradizione biancazzurra volta alla scoperta e valorizzazione dei giovani talenti".