Pescara, altra gioia: Sorrentino convocato dall'Under 21

Momento magico per Alessandro Sorrentino. Il portiere del Pescara, classe 2002, dopo aver già vissuto l'emozione di uno stage con la Nazionale maggiore del ct Mancini, e aver giocato da titolare con l'Under 20 nei giorni scorsi, ora riceve la chiamata dall'Italia Under 21 del ct Nicolato.

Sorrentino raggiungerà gli Azzurrini domani per prendere il posto di Carnesecchi, portiere dell'Atalanta (in prestito in B alla Cremonese, con cui ha vinto il campionato). Prima volta in Under 21 per il ventenne di Guardiagrele, che sarà a disposizione per la gara di martedì prossimo, 14 giugno, al “Del Duca” di Ascoli, contro la Repubblica d’Irlanda (ore 17,30).

Domani l'Italia si ritroverà ad Ascoli per il primo allenamento. Dopo aver battuto il Lussemburgo, oggi (alle 18) gli Azzurrini giocheranno contro la Svezia una sfida chiave per la qualificazione agli Europei 2023.

Grande soddisfazione in casa Pescara per l'exploit di Sorrentino, lanciato nell'ultima stagione da Auteri dopo l'infortunio a Di Gennaro e diventato un affidabile titolare tra i pali biancazzurri.