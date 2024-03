Rimini-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Alle ore 20:45 allo stadio Romeo Neri, il Pescara sfida i padroni di casa del Rimini per provare ad accorciare sulle squadre che lo precedono in graduatoria e tenere a distanza le inseguitrici. Il Gubbio, squadra che precede il Delfino in classifica di 6 punti, domenica sarà impegnato nel super derby d'Umbria con il Perugia, mentre Juventus Next Gen e Pontedera saranno di scena domani, rispettivamente a Carrara e in casa contro la Spal, e l'Arezzo sfiderà domenica al Mariani-Pavoni il Pineto: il turno sulla carta è quindi favorevole.





Sono 8 i precedenti in Romagna fra le due squadre: 1 vittoria biancorossa (2-0 nella serie B 1981/82), 5 pareggi (ultimo 0-0 nella I Divisione Lega Pro 2009/10, ultima sfida prima di oggi, data esatta 20 dicembre 2009), 2 successi abruzzesi (ultimo 2-0 nella serie B 2005/06, allenatore biancazzurro Maurizio Sarri e doppietta di Daniele Croce).

Diramate le formazioni ufficiali per il match che sarà diretto da Di Reda di Molfetta. Ecco le scelte dei due tecnici:

RIMINI 4-2-3-1) Colombi; Tofanari, Lepri, Gigli, Quacquarelli; Sala, Langella; Lamesta, Delcarro, Malagrida; Morra. A disp. Colombo, De Lucci, Gorelli, Semeraro, Ubaldi, Iacoponi, Cernigoi, Rosini, Garetto, Capanni. All. Troise

PESCARA (3-4-3) Plizzari; Pellacani, Brosco, Di Pasquale; Pierno, Aloi, Squizzato, Milani; Merola, Accornero, Cangiano. A disp. Gasparini, Profeta, Floriani Mussolini, Moruzzi, Mesik, Staver, Dagasso, Tunjov, De Marco, Franchini, Meazzi, Capone, Masala, Sasanelli, Cuppone. All. Bucaro

La cronaca live – PRIMO TEMPO – Rimini-Pescara 2-0 - Biancazzurri in tenuta completamente nera con inserti dorati. Prima palla del match al Delfino. E' dannunziana la prima occasione del match, con un doagonale di Accornero fuori di poco dopo bella ripartenza. Buon ritmo in avvio, al 5' si mette in proprio Cangiano ma strozza troppo il tiro dopo bel dribbling. Alla prima occasione, però, passano i padroni di casa: bel cross di Lamesta, inserimento di Delcarro che al volo batte Plizzari. E' 1-0. Al 18' rigore per il Rimini. Su cross di Lamesta c'è un tocco di braccio di Di Pasquale e per l'arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto Morra non sbaglia per il raddoppio. E' 2-0.