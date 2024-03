Testata del pescarese D'Aversa al veronese Henry: il Lecce condanna il gesto del suo allenatore

Infuocatissimo il finale, già tuttavia tesissimo, di Lecce-Verona 0-1 in Serie A. La sfida salvezza al Via del Mare ha visto come protagonista non in positivo il tecnico del Lecce, il pescarese Roberto D'Aversa. Inquadrato dalle telecamere di Dazn, l'allenatore dei giallorossi ha perso il controllo nel post-partita, avvicinandosi testa a testa con l’attaccante avversario Henry, successivamente espulso - proprio come D’Aversa - dall’arbitro Chiffi. Al termine del match delle 12:30 di domenica 10 marzo, D'Aversa si è avvicinato col capo all'avversario che è caduto al suolo. Non un colpo violento, è sembrato dalla tv, ma comunque gesto ovviamente deprecabile e non da imitare con il giocatore che è caduto in ginocchio al suolo.

Intervistato da SkySport nel post-partita, il tecnico del Lecce si è scusato per quanto accaduto: “Negli ultimi minuti la gara è stata segnata da continue provocazioni, che comunque non giustificano quello che è successo. Sabato prossimo abbiamo un’altra sfida importante (contro la Salernitana, ndr) e non volevo che i miei giocatori rimediassero una squalifica. Sono entrato in campo per allontanarli dagli avversari, poi c’è stato lo scontro con Henry che, vi garantisco, non era premeditato. Mi sono già scusato con i dirigenti del Verona: in qualità di allenatore e padre di tre figli, mi scuso per il gesto, certamente non bello da vedere”.

Immediatamente dopo, la società salentina ha diramato un comunicato. Eccolo in versione integrale:

"L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport."