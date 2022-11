Promozione, girone B: il Lauretum cambia allenatore

Due sconfitte consecutive sono costate la panchina a Tommaso Di Biccari. Il Lauretum ha deciso di esonerare l'allenatore dopo il ko casalingo di domenica scorsa contro il Villa Mattoni, che segue di una settimana quello sul campo del Piano della Lente. I biancazzurri loretesi, tornati in Promozione la scorsa estate grazie al trionfo in Prima categoria della passata stagione, erano arrivati ad inizio stagione al terzo posto in classifica alle spalle delle due corazzate Turris e Teramo. Ora sono scivolati al quarto posto, staccati di 4 punti dal Favale, terza forza del girone B. Domenica prossima Lauretum impegnato a Mutignano. Chi andrà in panchina? L'ipotesi al momento più probabile è la promozione in panchina dell'allenatore dell'Under 19, la bandiera del calcio loretese Cristiano Polidoro. I loretesi hanno 18 punti, tallonati a quota 17 dai cugini del Penne, quinto in classifica, con cui si scontreranno nel derby vestino più sentito il prossimo 8 dicembre allo stadio Acciavatti per la penultima giornata di andata.