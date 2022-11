Promozione, girone B: Lauretum - Pianella 2-0

Il derbyssimo delle colline pescaresi lo vince il Lauretum. La squadra di casa, in un Acciavatti gremitissimo e pieno di entusiasmo, ha avuro la meglio sul Pianella di Contini, caduto malamente per 2-0 sotto i colpi di D'Anniballe e Di Fazio, autori di due reti di pregevole fattura nel primo tempo. “Sono deluso e arrabbiato – confessa il tecnico – è la peggiore prestazione che abbiamo fatto dall’inizio del campionato. Pretendo di più e oggi non c’era niente di quello che volevo; era una partita importante e dovevano fare un passo in più, loro sapevo che era un match da combattimento e non da fioretto e invece… Invece abbiamo fatto più di in passo indietro rispetto alle gare precedenti. Come mi spiego tutto ciò? Spero perché volevano fare bene e hanno sentito il ‘peso’ dell’incontro”. Una situazione che si complica nella prossima gara a causa di due importanti squalifiche e la condizioni di Nicolini da valutare dopo la botta al ginocchio. “Contro l’ultima in classifica – rimarca Contini – abbiamo un solo risultato: la vittoria. Chi scenderà il campo non deve dare il massimo ma di più, e da domani lavoreremo solo per questo obiettivo. Un “quasi scontro diretto” la definisce il mister la gara di domenica 6 novembre alle ore 14,30 al Comunale Mario Di Benedetto di Pianella contro l’ultima in classifica Casoli 1966.