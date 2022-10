Promozione, girone B: un under dall'Eccellenza per il Lauretum

Domani pomeriggio alle 15.30 ad Atri contro il Casoli 1966, il Lauretum avrà una freccia in più nel suo arco. Arriva in prestito dal 2000 Calcio Montesilvano l'attaccante classe 2002 Kevin Di Quilio. Per il tecnico Di Biccari una soluzione in più nel pacchetto avanzato e nella scelta dei fuoriquota da mandare in campo durante la stagione. Di Quilio potrà debuttare già domani nella terza giornata di campionato, nel girone B di Promozione. Il Lauretum torna in campo dopo aver osservato il turno di riposo nella seconda giornata, e dopo aver vinto al debutto contro una delle grandi del torneo, la Rosetana (sul neutro di Penne).

Il comunicato

"La Società ASD Lauretum 1952 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Kevin Di Quilio per il suo trasferimento a Loreto Aprutino. Kevin Di Quilio, attaccante classe 2002, è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro. Di Quilio va ad arricchire il pacchetto dei fuoriquota. Il giocatore arriva dalla Società 2000 Calcio Montesilvano militante nel campionato di Eccellenza".