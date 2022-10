Potenza - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

Il Pescara domani a Potenza a caccia della quarta vittoria esterna. Colombo deve ancora sciogliere le riserve sulla formazione da schierare. Sicuramente anche i due ex della sponda biancazzurra, i bomber Cuppone e Lescano (il primo nella scorsa stagione 8 gol da gennaio a giugno, l’argentino 4 reti in 17 presenze da gennaio a giugno 2019), saranno in prima linea per spingere il Delfino verso un’altra vittoria lontano dall’Adriatico.

Il tecnico brianzolo, dopo la goleada di Coppa ha diversi dubbi. A centrocampo e in attacco, in particolare. Palmiero, che ha fatto molto bene contro la Vis Pesaro, apprifittando anche della squalifica di Gyabuaa, sarà in campo dal 1’ anche al Viviani. Con Mora che rappresenta ormai un pilastro della formazione biancazzurra, il dubbio è tra Germinario (anche lui promosso in Coppa) e Kraja. In attacco, invece, già detto delle certezze rappresentate dai due ex di turno, Cuppone e Lescano. Per la terza maglia che completerà il reparto c’è la fila: Delle Monache, Kolaj e Desogus si giocano il posto fino alla fine, con il giovane sardo classe 2002 favorito dopo aver riposato mercoledì scorso. Nessun dubbio sulla difesa: conferma in blocco per il reparto con i rientri di Boben, Cancellotti e Milani rispetto all’uscita infrasettimanale.

Nel Potenza di Sebastiano Siviglia diverse le situazioni ancora da valutare. L’ex difensore della Lazio ha problemi con giocatori non al meglio: Legittimo, Matino, Emmausso e l’ex Del Pinto saranno valutati fino all’immediata vigilia del match. Nando Del Sole, altro ex cresciuto nel vivaio, non si è allenato a scopo precauzionale per un lieve affaticamento, ma non vuole perdere l’appuntamento contro il suo Pescara e risponderà presente. Nei lucani anche Belloni, Di Grazia e Alastra, ex del Delfino.

Potenza - Pescara: probabili formazioni