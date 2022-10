Coppa Italia, Pescara - Vis Pesaro 6-0: partita, tabellino e voti

Il Pescara rifila sei gol alla Vis Pesaro nel primo turno di Coppa Italia. Doppiette per Kolaj e Delle Monache, di Tupta e Cuppone le altre due marcature. Il Delfino affronterà al secondo turno il Gubbio, che ha battuto 2 a 1 ieri pomeriggio la Recanatese: si giocherà il prossimo 2 novembre all’Adriatico, sempre in gara secca.

Kolaj si sblocca al 37’, difende bene il pallone al limite dell’area, si libera di due avversari e calcia con il macino calibrato al millimetro nell’angolino imparabile per Campani, che resta impietrito tra i pali.

All’attaccante arrivato in estate dall’Alessandria tocca subito la responsabilità di calciare il rigore assegnato dall’arbitro al 1’ per un fallo netto su Delle Monache nel cuore dell’area pesarese. Il numero 7 del Delfino non si fa pregare, prende la mira e spiazza il portiere regalando ai suoi il 2 a 0 che vale una grossa fetta di qualificazione. Il Pescara, però, deve stare attento a non ripetere gli errori di sabato scorso contro il Monterosi. Al 5’ Marcandella scaglia una sassata col destro dalla lunga distanza e sbatte contro il palo, sfiorando il gol che potrebbe riaccendere la sfida. Ci pensa l’asse Saccani-Tupta a chiudere il match con largo anticipo: all’11’ il terzino vola sulla destra e dal fondo serve l’attaccante slovacco, che calcia forte con il destro ma viene ribattuto dal portiere. Sulla respinta scarica il sinistro in porta e fa 3 a 0. Pescara sul velluto adesso e Vis Pesaro fuori dal match. Ne approfitta Marco Delle Monache per segnare il poker, che per lui significa primo gol nel calcio professionistico a 17 anni. La perla del baby classe 2005 è la chiave per sbloccarlo e farlo sbocciare definitivamente. Al 24’ la stellina di proprietà della Samp si concede anche la gioia della doppietta, con un grande tiro affilatissimo dal limite dell’area. La partita finisce qui e Colombo si prende i 20’ finali per rivedere in campo Crecco (che prende il posto di De Marino, uscito acciaccato dal match) e Aloi, i due lungodegenti finalmente recuperati.

PESCARA: Sommariva sv; Saccani 6,5, Ingrosso 6, Brosco 6 (dal 1’ s.t. Boben 6), De Marino 6 (dal 29’ Crecco s.v.); Gyabuaa 6, Palmiero 6,5 (dal 16’ s.t. Kraja 6), Germinario 6,5; Kolaj 7 (dal 16’ s.t. Cuppone 6), Delle Monache 8 (dal 29’ s.t. Aloi); Tupta 7. A disp. Plizzari, D’Aniello, Milani, Aloi, Lescano, Mora, Desogus, Crecco, Cancellotti. All. Colombo.

VIS PESARO: Campani 5; Cavalli 5, Ghazoini 5, Zoia 5, Borsoi 5 (dal 2’ s.t. Gucci 5); Aucelli 5,5 (dal 1’ s.t. Marcandella 6), Astrologo 5,5, Nina 5,5; Garau 5 (dal 26’ s.t. Venerandi), Sosa 5 (dal 21’ s.t. Sanogo s.v.), Ngom 5. A disp. Farroni, Nicoli, Gavazzi, Sallaku, Rossoni, CannavòFedato, Coppola, Gulli, Provazza. All. Sassarini.

ARBITRO: Mirabella di Napoli 6.

RETI: Kolaj al 37’ p.t.; Kolaj al 2’, Tupta all’11’, Delle Monache al 13’ e al 24’, Cuppone al 40’ s.t.

NOTE: ammoniti Ngom, Kolaj, Brosco, ; angoli 8-2; recuperi 1’ p.t.