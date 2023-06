Il Pineto in serie C con Amaolo, ma arriva un nuovo ds

Il Pineto corre verso la sua prima volta in serie C. La società del presidente Silvio Brocco ha confermato ufficialmente il tecnico marchigiano Daniele Amaolo sulla panchina biancazzurra. Il 62enne di Porto San Giorgio, tra l'altro, ha ricevuto a Rimini la panchina d’oro della Serie D 2022/23 dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio all’interno dell’evento The Coach Experience, assieme ai colleghi che hanno vinto negli altri gironi di quarta serie.

Una stagione da incorniciare per Amaolo, che allena dal 1997, sempre tra Marche ed Abruzzo. In ordine cronologico si è seduto sulle panchine di Tolentino, Monturanese, Vigor Senigallia, Morro d’Oro, Grottammare, Maceratese, RC Angolana, Jesina, Recanatese, Vis Pesaro. Alla guida del Pineto è arrivato nell’ottobre 2016, ma in 3 diverse parentesi. L'ultima iniziata – da subentrante, nel febbraio 2022. Nei professionisti finora una sola stagione, 2004/05 con i teramani del Morro d’Oro, nella vecchia serie C2: fu la prima volta nella storia del piccolo centro teramano nei Pro. Proprio come accaduto al Pineto.

“Un premio che mi onora e che mi fa commuovere” – ha commentato mister Amaolo – ringrazio innanzitutto la società con il presidente Silvio Brocco capofila, tutto lo staff tecnico, dirigenziale e ovviamente i ragazzi. Il Pineto ha centrato un traguardo storico e siamo onorati di tutti questi riconoscimenti. Un ultimo pensiero ovviamente va alla mia famiglia, sempre presente in tutti i momenti facili e difficili”.

Nuovo direttore sportivo

Il Pineto, però, sul mercato avrà bisogno di attuare una mezza rivoluzione per farsi trovare pronto nella prossima serie C. Ecco perché la società del presidente Brocco ha già individuato un nuovo ds con esperienza nel calcio professionistico: il teramano Marcello Di Giuseppe, ex Teramo, che arriverà dopo la brillante esperienza a Latina, portato dalla D alla C valorizzando tanti giovani (anche abruzzesi: l'aquilano Fabrizi e il pescarese Teraschi) e un tecnico adriatico, il rosetano Daniele Di Donato. Per l'arrivo di Di Giuseppe, mancherebbero solo gli annunci.