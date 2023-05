Continua la favola del Pineto, dopo la C vince anche la Coppa Italia

Nella finalissima di Coppa Italia Serie D il Pineto vince per 4-2 contro la Giana Erminio. Dopo il primo tempo chiusosi sul 2-2, col Pineto capace di recuperare da due gol di svantaggio, nel secondo tempo i biancazzurri la ribaltano definitivamente fino al 4-2, diventando la prima squadra abruzzese a vincere la Coppa Italia di Serie D e centrando così un traguardo storico. Al 3′ il Giana Erminio passa in vantaggio con Caferri che insacca in sforbiciata per lo 0-1 che viene deviata fortuitamente a centro area. Al 10′ Maio va in fuga sulla destra e tenta un traversone basso, con l’estremo avversario che interviene bloccando in presa bassa. All’11’ ancora una fiammata del Giana Erminio con Caferri va sul fondo, crossa e Fumagalli è implacabile di testa per lo 0-2.

Il Pineto alza pian piano il baricentro controllando bene in difesa e al 26′ Della Quercia va giù in area atterrato da Caferri, l’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore che Allegretti insacca spiazzando D’Aniello per l’1-2. La squadra di Amaolo continua a spingere e al 42′ arriva il pareggio, cross di Traini e a centro area Allegretti controlla e insacca in girata il 2-2. Nel secondo tempo la partita ricomincia in manier combattuta, col Pineto che prova ad avanzare in maniera più ordinata mentre il Giana Erminio rea maggiori brividi con le sue improvvise fiammate.

Per vedere la prima conclusione bisogna aspettare il 9′ con Lamesta che scarica al limite per Fumagalli che conclude però alle stelle. Al 13′, su azione d’angolo, Forgione conclude a centro area e a due passi dalla porta la deviazione decisiva è di Pica per il 3-2. Il Giana Erminio non riesce a reagir e al 24′ ancora Dela Quercia viene atterrato in area, stavolta è Maio a realizzare il rigore del 4-2. La risposta del Giana Erminio è in un colpo di testa debole e alto di Messaggi al 32′ e in un diagonale rasoterra centrale di Perna al 35′ da posizione defilata. Il Giana Erminio prova a spingere disperatamente e al 43′ Messaggi con un gran diagonale dall’interno dell’area colpisce il palo interno. L’ultima opportunità è per Caferri che al 47′ si accentra e spara un missile alzando però troppo la mira. Non succede più nulla, col Pineto che conquista così la Coppa Italia di serie D entrado così nella storia della competizione e dell’Abruzzo.

Pineto – Giana Erminio 4-2: il tabellino

Reti: 26′ su rigore e al 42′ Allegretti, 13’st Pica, 24’st Maio su rigore (P) 3′ Caferri, 11′ Fumagalli (G)

Pineto: Mercorelli; Ceccacci, Di Filippo, Pica; Traini (42’st Capaldo), Forgione, Lo Sicco, Della Quercia (K); Emili (33’st Braghini); Allegretti (41’st Milani), Maio (33’st Njambè). A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Lucarini, Del Mastro. Allenatore: Amaolo.

Giana Erminio: D’Aniello; Brioschi (12’st Messaggi), Minotti, Colombara, Perico (31’st Previtali); Pinto (K) (40’st Mandelli), La Mesta (31’st Ballabio), Marotta; Perna, Fumagalli, Caferri. A disposizione: Pirola, Piazza, Gaye, Calmi, Ghirardi. Allenatore: Chiappella.

Ammonizioni: Della Quercia, Mercorelli, Di Filippo (P) Pinto, Perna, Previtali (G)

Arbitri: Gavini di Aprilia.