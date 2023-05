Pineto in Serie C festeggiato in tutto l'Abruzzo

"Complimenti al Pineto Calcio per questa bellissima favola". I primi a celebrare la storica promozione in serie C del Pineto sono stati gli amici del Pescara. Il presidente Sebastiani era sugli spalti del Mariani Pavone ed è stato uno dei primi ad abbracciare il collega Silvio Brocco al fischio finale del match decisivo contro la Vastese, che ha portato i biancazzurri teramani per la prima volta nella loro storia nel calcio professionistico. Le altre società di serie D hanno fatto arrivare i loro messaggi dopo la fine delle partite. Proprio la Vastese, che cadendo a Pineto è scivolata nei play-out, ha mandato un messaggio di congratulazioni ai pinetesi. Idem l'Avezzano.

Grande soddisfazione in casa del Delfino Curi Pescara per la vittoria degli amici di Pineto: "Il Delfino Curi Pescara gioisce per la promozione in lega pro del Pineto del presidente Silvio Brocco. I nostri più sentiti complimenti vanno a tutte le componenti della società biancazzurra,in particolare a Lorenzo Mastropietro preparatore atletico della compagine che approda nei professionisti.

Lorenzo è stato dapprima un nostro giocatore che ha contribuito alla promozione del delfino in eccellenza e poi collaboratore del nostro prof in prima squadra in Eccellenza e prezioso preparatore negli allievi. Da oggi è un professionista anche nella forma ma sostanzialmente già lo era da giocatore e da preparatore nella nostra famiglia. Un pensiero va anche ai tanti giocatori della compagine allenata da Daniele Amaolo, che negli ultimi anni hanno raggiunto il prestigioso traguardo odierno, lottando e formandosi nel campionato di eccellenza. Nella speranza di non dimenticare nessuno: Maio, Njambe, Emili Lorenzo, Foglia, Della Quercia, Traini, Consorte, Braghini. Complimenti ragazzi e che il vostro percorso possa rappresentare uno stimolo ulteriore per i nostri splendidi giocatori della prima squadra che hanno sicuramente le carte in regola per alimentare il proprio sogno".

Così il Francavilla 1927: "Il Pineto Calcio in Lega Pro. Complimenti al Presidente Silvio Brocco vero condottiero di questa bellissima favola calcistica abruzzese, che approda tra i professionisti con tutti i titoli di merito perché la società biancoazurra teramana è un esempio di programmazione e di organizzazione da imitare".

Non sono mancati i messaggi delle autotità: su tutti, quello del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: "Pineto in serie C, orgoglio abruzzese".

Anche FenImprese Pescara celebra la storica promozione in Serie C del Pineto Calcio, diventata realtà ieri pomeriggio dopo l’ultima giornata del campionato di Serie D. L’organizzazione datoriale presieduta a Pescara da Mario Fagioli ha nel suo dna una vocazione e una vicinanza al mondo dello sport e alle società sportive: “Il Pineto ha scritto una nuova, bellissima pagina di storia nel calcio e nello sport abruzzese, arrivando per la prima volta nei professionisti. Merito della programmazione e della serietà del presidente Silvio Brocco e di tutti i suoi collaboratori. Sono certo che questo risultato sportivo, che dà lustro alla nostra terra, porterà anche grandi frutti a tutti i livelli. FenImprese è vicina allo sport, in particolare alle società di calcio che militano in Lega Pro. Da oggi anche al Pineto”. FenImprese è infatti partner della Lega Pro: da alcuni mesi è in essere una convenzione mediante la quale l’associazione fornisce gratuitamente i servizi relativi alla sicurezza dei lavoratori alle società calcistiche militanti in serie C. Qui il link per leggere il comunicato stampa della Lega Pro sulla convenzione con FenImprese a livello nazionale: https://www.lega-pro.com/firmato-accordo-con-fenimprese-corsi-formativi-per-la-sicurezza-sul-lavoro-per-i-club-della-serie-c/