Pescara - Spal: la cronaca live della partita [DIRETTA]

L'anticipo del Girone B di Serie C è allo stadio Adriatico per lo scontro tra nobili decadute Pescara e Spal. La prima è chiamata a riscattarsi dopo il pesante scivolone di Gubbio di venerdì per continuare la caccia a quel terzo posto che domani avrà un match importantissimo, Carrarese-Gubbio; la seconda, che ha appena ritrovato vecchio allenatore (Di Carlo) e vittoria (sulla Recanatese per 1-0), cerca punti d'oro per provare ad uscire dalle sabbie mobili della graduatoria. La partita, con calcio d'inizio alle ore 20:45, è diretta dal fischietto Samuele Andreano della sezione di Prato, coadiuvato dagli assistenti rancesco Romano della sezione di Isernia e Marco Giudice della sezione di Frosinone. Il quarto uomo è Filippo Pazzarelli della sezione di Macerata. Diramate le liste ufficiali della partita dove saranno assenti gli squalificati Brosco e Peda. Eccole:

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Pellacani, Mesik, Moruzzi; Aloi, Squizzato, Meazzi; Merola, Cuppone, Cangiano. A disp. Gasparini, Pierno, Milani, Di Pasquale, Staver, Franchini, Dagasso, De Marco, Tunjov, Sasanelli, Capone, Masala. All Zeman

SPAL (4-4-2): Galeotti; Fiordaliso, Ghiringhelli, Valentini, Bruscagin; Edera, Carraro, Buchel, Dalmonte; Petrovic, Antenucci. A disp. Alfonso, Del Favero, Meneghetti, Rabbi, Breit, Collodel, Iglio, Maistro, Orfei, Nador, Rao, Tripaldelli, Contiliano, Zilli. All. Di Carlo

La cronaca live - PRIMO TEMPO Pronti via e subito ghiotta chance estense, con Petrovic murato da Pellacani dopo nemmeno un giro di orologio su calcio a botta sicura. Al 3' ammonito Aloi per una trattenuta: diffidato, salterà la gara di domenica a Pesaro. Un minuto dopo, Galeotti provvidenziale in uscita bassa su Cuppone è semplicemente provvidenziale. Al 9' deve uscire fuori dalla sua area Plizzari per evitare guai su imbucata per Antenucci. Al 12' un colpo di testa di Merola illude, ma una spinta rende illegale l'azione che è sanzionata dall'arbitro. Due minuti dopo Cuppone da fuori area prova il gol capolavoro, palla fuori ma non di molto, subito imitato - per così dire - dal compagno Merola. Al 22' seconda ammonizione del match, ancora per il Pescara: Squizzato blocca di braccio una ripartenza ospite e si becce il cartellino giallo. Il terzo cartellino è per lo spallino Petrovic, punito per aver simulato. Ma l'arbitro invece di segnalare il rigore ha punito l'attaccante. Al 31' Pescara in vantaggio: manovra avvolgente del Pescara, taglio in profondità di Merola che di testa trasforma in oro l'idea geniale di Aloi. E' 1-0. Ma il vantaggio dura 120 secondi. Tanto ci mette Antenucci a battere Plizzari su assist al bacio di Petrovic. Si torna in parità immediatamente. I ritmi restano alti ma è la frenesia a vincere in questo finale di tempo. Allo scadere di tempo Meazzi semina il panico nella difesa ospite ma non trova assistenza per mandare le squadre al riposo col Pescara in vantaggio. Dopo 2' di recupero, la prima frazione termina così sul risultato di 1-1 con Cangiano ammonito al fotofinish.

SECONDO TEMPO - Si riparte senza cambi. Calcio d'inizio affidato al Delfino. Subito insidioso Petrovic, solo esterno della rete per lui. Meazzi resta il più intraprendente dei suoi, ma ancora predica nel deserto. O quasi. Più Pescara che non Spal nei primi 10' di ripresa, ma senza alcuna vera occasione da raccontare. I primi cambi del match sono spallini: Zilli e Maistro per Dalmonte e Petrovic al 57'. -un minuto dopo Merola pizzica la parte esterna della rete. Al 65' girata di Meazzi finisce fuori, prima di essere sostituito da Franchini. Di Carlo richiama i senatori Buchel e Antenucci per mettere i più freschi, per carta di identità anche, Rabbi e Contiliano al 68'. E la Spal trova il 2-1. L'ex Maistro con un tiro da fuori sigla il sorpasso: Plizzari smorza con la mano di richiamo la traiettoria ma non riesce a respingere. Al 74' il 3-2 non si materializza per qustioni di centrimetri col colpo di testa di Zilli che va fuori. Un minuto dopo clamorosa traversa di Cuppone. Al 77' entra Sasanelli per Cangiano. 80': rigore per il Pescara. Galeotti travolge Merola ma dal dischetto Cuppone clacia fuori. Si resta sul punteggio di 1-2. Merola si fa male ed è costretto alla sostituzione. Entra Dagasso.