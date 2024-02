Nel Pescara è nata e cresciuta una stella: Matteo Dagasso firma il primo contratto da pro

Corre veloce, anzi velocissimo Matteo Dagasso, la più bella sorpresa del nuovo Pescara targato Zdenek Zeman. E' alla prima stagione tra i grandi e a suon di prestazioni doc ha conquistato davvero tutti. Annoverato tra i primi 10 migliori profili giovanili della Lega C, come vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti, è divenuto in breve tempo un pezzo importante del centrocampo di mister Zeman. Personalità, talento, leadership, qualità e quantità, tantissimi palloni recuperati, visione di gioco, interdizione e giocate in verticale alla Zemaniana maniera: che giochi play o mezzala, il Delfino non può quasi più fare a meno di lui.

E adesso ha messo l'autografo in calce al foglio più importante, il primo contratto che lo rende un calciatore a tutti gli effetti. Il giovane talento nato a Penne, il 1 aprile 2004, dopo aver svolto l’intero percorso sportivo nelle giovanili biancazzurre e messo a segno il suo primo gol nel calcio dei grandi nella partita contro l’Olbia, quella con la Curva Nord squalificata per intenderci (circostanza, questa, che gli ha strozzato un po' in gola l'urlo di gioia per il suo primo sigillo tra i grandi, proprio sotto il settore che ospita il fulcro del tifo pescarese, tristemente vuoto in quel match), ha firmato oggi - il 7 febbraio 2024, a meno di due mesi dal suo ventesimo compleanno, il suo primo contratto da professionista. Si è legato ufficialmente al Pescara sino al 2028, ma presto spiccherà il volo. Continuando di questo passo, infatti, molte squadre busseranno alla porta del Delfino. E già c'è la fila: La società biancazzurra gongola e già sorride per il nuovo talento della cantera biancazzurra tutto made in Abruzzo che porterà una bella plusvalenza (reale) nelle casse