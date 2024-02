La Lega Pro elegge il biancazzurro Gigi Cuppone giocatore del mese

Criticato assai per i gol mangiati, ma è comunque il capocannoniere stagionale del Pescara con già 10 gol in archivio: 8 in campionato in 26 presenze (con 6 assist!!!), 1 in Coppa Italia maggiore nell'unica gara disputata dai biancazzurri e 1 in Coppa Italia di C in 3 apparizioni. Ha disputato in totale 1977 minuti finora in stagione, di cui 1549 in campionato, dove segna ogni 188 minuti: stiamo parlando di Gigi Cuppone, centravanti del Delfino che va a caccia del terzo posto. Contro il Sestri Levante, giorno dell'ultimo suo gol nel mese di gennaio, a mercato aperto del quale è stato grande protagonista pur restando alla fine alla corte di Zeman, è uscito con la standig ovation del pubblico dell'Adriatico. E adesso per lui c'è una grandissima soddisfazione. Gigi Cuppone è stato infatti eletto giocatore del mese nel Girone B di Lega Pro nel contest social promosso dalla terza serie calcistica nazionale. Ha aperto e chiuso il mese appena trascorso con due reti, rispettivamente contro la Juventus Next Gen e contro il Sestri Levante: è lui il vero MVP del primo mese dell'anno solare! Generoso, fa tanto lavoro sporco e tanto movimento per i compagni. Per Sdengo ormai è imprescindibile e lui sogna di trascinare a suon di gol il Delfino in B. Ma sarà determinante un mese di febbraio di fuoco...