Pescara-Sestri Levante 3-0, vittoria per pochissimi intimi: cronaca, tabellino e voti

Sabato prossimo si replica all'Adriatico, perchè per la seconda partita casalinga di fila ci sarà il derby con il Pineto (ore 20:45) ad inaugurare il mese di gennaio. Si spera che ci siano nella circostanza più spettatori rispetto ai 3190 contro il Sestri, peggior performance stagionale dato che nei 3119 contro l'Olbia la Curva Nord era squalificata e dunque chiusa (e frange di tifosi di altri settori per solidarietà avevano disertato gli spalti)

Per l'inizio delle ostilità mister Zeman ha optato per due variazioni rispetto all'undici schierato ad Arezzo nel turno precedente: Tunjov per Squizzato, con Aloi trasferito in mezzo come regista, e Milani per Moruzzi. Nei liguri nessuna variazione rispetto all'undici ipotizzato alla vigilia, con Candiano chiamato a supportare Margiotta e Forte in avanti. Mister Barilari, grande estimatore di Zeman, ha impostato una partita tutta contenimento e ripartenze, ma da approcciare con un assetto sulla carta non rinunciatario. Dopo un minuto di silenzio per onorare la memoria di Gigi Riva, scomparso lunedì scorso, il via del match ha riservato subito il tiro da fuori di Tunjov, non andato a bersaglio dopo 4'. In avvio il Delfino colleziona corner, improduttivi di esiti propizi. Per nulla timido, il Sestri Levante si affaccia al 12' sulla trequarti avversaria e con Forte da fuori impegna Plizzari in un tutto più per i fotografi che non dovuto dal grado di difficoltà della conclusione. Troppo compassata la manovra pescarese contro una formazione ordinata e grintosa, che senza timore reverenziale ha approcciato il match con la consapevolezza che strappare un punto all'Adriatico potrebbe valere oro nell'economia della propria rincorsa all'obiettivo salvezza. Eppure al 25' la squadra ospite è punita alla prima, vera disattenzione. Il merito è di Cuppone che su un lancio dalle retrovia a velocità doppia ha bruciato Oliana sullo scatto e poi battuto il portiere in uscita. Suo ultimo gol in biancazzurro? Forse, perchè col mercato ancora aperto e con tante offerte sul tavolo una cessione non si può escludere. Al 32' Tunjov da fuori area ha avuto la chance del raddoppio, ma il suo interessante tiro è finito alto sopra la traversa. E al 39' Merola in tuffo, su cross da sinistra di Milani, ha messo in discesa la partita, capitalizzando a dovere una splendida palla per il 2-0. La gestione senza patemi degli ultimi minuti ha consentito alla truppa biancazzurra di archiviare metà contesa in vantaggio di due reti.

Ad inizio ripresa, specie con Forte, il Sestri ha provato a portare insidie dalle parti di Plizzari, che ha sempre sventato la minaccia, ed Aloi dopo 3 giri di lancette ha scheggiato il palo esterno della porta avversaria con un rasoterra reso ancor più insidioso da una deviazione. Ancora Pescara al 9' con una punizione calciata di Cangiano dal limite, ma da pozione defilata, Anacoura ha deviato sopra la traversa. Più Pescara che non Sestri, dopo la fiammata iniziale dei liguri, in una partita che sembra ormai decisa nonostante il cronometro dica che ci sia tutto il tempo non solo di recuperarla ma anche di ribaltarla. E al 23' i liguri sono puniti dal tris biancazzurro con Di Pasquale che corona, da pescarese, il sogno di segnare sotto la Curva Nord. E si fa perdonare l'autogol con il Perugia con la seconda rete consecutiva dopo quella da 3 punti di Arezzo. De Marco per Franchini e Masala per Merola sono state le prime due sostituzioni di Zeman, a risultato ormai ampiamente acquisito (27'). Proprio De Marco e poi Cuppone hanno la chance per il poker, che sciupano. Ma è un peccato veniale per un Pescara finalmente convincente. C'è tempo per l'esordio del 2006 Zeppieri prima del triplice fischio e della festa biancazzurra.

Il tabellino

Pescara – Sestri Levante 3-0

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6, Floriani Mussolini 7, Brosco 6, Di Pasquale 7, Milani 6,5, Franchini 6,5 (26'st De Marco 6), Aloi 6,5, Tunjov 6, Merola 6,5 (26'st Masala 6), Cuppone 7 (40'st Zeppieri sv), Cangiano 6,5. A disp. Gasparini, Moruzzi, Squizzato, Masala, Pierno, Mesik, De Marco, Zeppieri, Palumbo. All. Zeman 6,6

SESTRI LEVANTE (4-4-2): Anacoura 6; Podda 5,5 (16'st Andreis 6), Pane 5,5, Oliana 5, Furno 6; Gala 6 (1'st Omoregbe 5,5), Sandri 5,5 (27'st Troiano 5,5), Parlanti 6, Candiano 5,5 (27'st Matteucci 5,5), Forte 6, Margiotta 5,5 (16'st Fossati 5,5). A disp. Balducci, Raspa, Schirru, Regini, Grosso, Matteucci, Troiano, Raggio Garibaldi. All. Barilari 5,5

Arbitro: Filippo Colaninno di Nola 6

Reti: 25'pt Cuppone (P), 37' Merola (P), 23'st Di Pasquale (P)

Note: ammoniti Franchini (P), Oliana, Pane, Parlanti, Furno, Candiano, Podda (S)

Spettatori 3.190, di cui 15 ospiti, per un incasso totale di 22.317 euro

Recuperi 1'pt e 3'st