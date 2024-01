Zeman resta senza punte. Tommasini via, Accornero infortunato: è caccia all'attaccante

E' caccia all'attaccante in casa Pescara. Il reparto offensivo biancazzurro, infatti, si è assottigliato all'improvviso. Andiamo con ordine. Federico Accornero si è infortunato ad inizio secondo tempo dell'amarissimo posticipo contro il Perugia e a caldo si era temuto il peggio. L'attaccante di proprietà Genoa è stato poi visitato dal dott. Tavolieri, specialista in ortopedia del club, che ha riscontrato solo una forte contusione al ginocchio destro e nulla di più serio. Ma serve ancora tanta cautela sui tempi certi di recupero. L’attaccante di certo salterà la sfida di Arezzo per poi provare il recupero lampo per la successiva gara interna contro il Sestri Levante (quando potrebbe rientrare anche il difensore Pellacani, operato al menisco). Ma le defezioni in avanti non sono finite qua perchè, al termine di una vera telenovela di mercato, Christian Tommasini è stato ufficialmente ceduto in prestito secco fino al 30 giugno 2024 al Monopoli (dopo quelli di Bizzotto, Barlocco, Gelmi, Mattia Vitale, Arioli, La Vardera, Cubretovic e Sosa, quello di Tommasini è il nono trasferimento in ingresso nella squadra pugliese nella finestra di gennaio). Sembrava per due volte tutto fatto per il prestito del giocatore alla Lucchese, poi i colpi di scena. La prima volta per difficoltà burocratiche; la seconda, una volta risolti gli ostacoli iniziali, perchè c'è stato l'inserimento del ds pugliese Chiricallo che con un blitz ha chiuso la trattativa. Con dietrofront del giocatore ad un passo dalla partenza per Lucca. Tommasini è già in Puglia, firma sul contratto apposta e ufficializzazione avvenuta. Resta in uscita anche Vergani, al momento non convinto delle varie soluzioni prospettate (dal Potenza alla Carrarese). Inoltre il Lumezzane FC ha risolto il prestito di Aristidi Kolaj che ha fatto rientro al Pescara, società di appartenenza. Ma per ripartire: è ufficiale infatti anche il contestuale trasferimento al Sorrento fino al 30 giugno 2024. Adesso per il Delfino scatta la caccia all'attaccante. Fari puntati sull'olandese Mees Rijks, gigante classe 2003, in forza agli olandesi dell'Utrecht. I proprietari del cartellino sembrano ora potersi accontentare del 30% sulla futura rivendita e la mancata convocazione del centravanti per la partita con il Venlo è un indizio che ormai siamo vicini alla fumata bianca. Il giocatore va infatti a scadenza a giugno e gli olandesi non vogliono rischiare di restare con un pugno di mosche in mano. Abiuso è l'altro nome graditissimo a Pescara. Resta congelato il nome di Spalluto, piano B. Strade difficili per gli altri attaccanti cercati: Rauti, Pecorino e Da Graca.