Marco Verratti stella a Parigi per la presentazione di Louis Vuitton Men’s by Pharrell Williams

Ormai di Marco Verratti si parla più per le serate mondane ed aspetti non sportivi che delle sua gesta in campo. Da quando è andato in Qatar, delle sue mirabolanti giocate si parla sempre meno. Nel suo contratto, come vi abbiamo già riportato, c'è una clausola che gli consente di tornare a Parigi una volta al mese e l'ultima è stata recentissima. La settimana della moda di Parigi è iniziata con la sfilata di Louis Vuitton e Marcolino non poteva mancare. L'artista Pharrell Williams ha presentato la sua seconda collezione con il brand francese sotto lo sguardo attento di numerosi personaggi famosi, tra cui molti atleti, che non hanno voluto disertare l'evento dorato. Presente anche Gigio Donnarumma, ex compagno di Verratti al Psg e in Nazionale. Il defilè della griffe francese si è tenuto al Jardin d’Acclimatation nel Bois de Boulogne, proprio alle spalle della Fondazione, con tutti i riflettori di Francia (e del mondo della moda) puntati addosso.

Alla sfilata il centrocampista di Manoppello Marco Verratti e la compagna Jessica Aidi hanno sfoggiato un look assolutamente alla moda. L'abruzzese per l'occasione ha indossato una giacca mimetica che ha abbinato ad una semplice maglietta bianca e pantaloni neri. Da parte sua, la modella francese ha optato per un 'total look' di Louis Vuitton che abbinava il bianco e il blu. Giovani, belli, affermati e parte integrante ormai del jet set internazionale.

Qualche giorno prima della sfilata di Pharrell, Verratti è stato sugli spalti dell'Accor Arena di Parigi per una gara NBA. Non del conterraneo Simone Fontecchio: l'11 gennaio 2024 in Francia c'era infatti la partita tra i Brooklyn Nets e i Cleveland Cavaliers. Verratti si è così gustato sugli spalti l'edizione 2024 del Paris Game, nella quale i Cleveland Cavaliers hanno piegato 111-102 i Brooklyn Nets e conquistato la quarta vittoria in fila. Mattatore del match Donovan Mitchell che non ha tradito le attese ed ha finito con 45 punti, 21 nel solo quarto periodo. Ai Nets non sono bastati i 26 a testa di Bridges e Thomas, e i 20 di Walker. E di lui si è parlato tanto, ma sui media di moda e basket. Quanto si tornerà a scrivere delle sue prestazioni in campo?