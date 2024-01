Zeman: "Mourinho via da Roma? Un altro con gli stessi risultati non c'era già più..."

Quando parla, fa sempre notizia. Mai banale e mai scontato. Le parole di mister Zdenek Zeman sono destinate a far rumore anche stavolta. A margine della conferenza stampa della vigilia di Arezzo-Pescara (qui la presentazione del match con le ultimissime), il tecnico boemo è tornato a parlare della Roma, suo grande amore calcistico (lasciò Pescara a Serie A appena conquistata nel 2012 per tornare in giallorosso dalla porta principale) dopo il clamoroso ribaltone in panchina. In Daniele De Rossi, bandiera giallorossa con il quale non è mai scoccato un vero feeling all'epoca della sua ultima esperienza nella Capitale, e out il "santone" portoghese Mourinho, col quale ZZ aveva battibeccato anni fa a distanza.

"Per me è stata una sorpresa dopo Mourinho presentare De Rossi", le parole di Zeman. "De Rossi è stimato dal popolo romano, non vedo esperienza. E' vero che c'è il padre che lo può aiutare, ha allenato la Primavera per tanti anni. Pensavo che la Roma, che è una squadra grande, o si ritiene una grande squadra, prendesse un allenatore più esperto, uno che avesse fatto già qualche cosa. De Rossi non ha esperienza, eccetto la Spal, ma gli auguro di fare bene. Sarà ben accettato dai tifosi e dall'ambiente, ma poi si deve confermare sul campo che è un po' più difficile". Mourinho? Era bravo a convolgere i tifosi in primis, secondo Sdengo. "Ha sempre detto «Il mio popolo romano, la mia gente romana» e la gente gli andava dietro. Sui risultati penso che se c'era qualche altro allenatore invece di lui non c'era già più..." La stessa cosa si può dire di lui a Pescara? "Poi tutti gli allenatori sono in discussione quando non fanno risultatiper me è normale. Poi dipende da cosa vuole la società e da come ha costruito la rosa. Ma io mi sento sempre in discussione" ha concluso Zeman.

Josè Mourinho potrebbe intanto tornare prestittimo in panchina. E potrebbe presto essere l’allenatore dell’Al-Shabab. Secondo la stampa saudita lo Special One avrebbe detto sì alla proposta del club arabo e potrebbe atterrare a Riyad già nei prossimi giorni. E il 24 gennaio, a Riyad, è in programma un’amichevole tra la Roma e l’Al-Shabab....