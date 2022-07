Il Pescara da domani in ritiro a Palena: i convocati

Inizia la stagione del Pescara di Alberto Colombo, che partirà domani, alle 13,30, dopo aver pranzato all’Ekk Hotel, per il ritiro di Palena. Dopo la sistemazione in albergo, la squadra sosterrà un primo allenamento sul manto erboso, come sempre in perfette condizioni, del campo “Gli Angeli di Palena”. Queste, per ora, le informazioni e i dettagli su ritiro e amichevoli in programma per i biancazzurri da oggi fino al debutto in Coppa Italia del 21 agosto. La squadra di mister Colombo rimarrà a Palena fino al prossimo 27 luglio.

Due le amichevoli che si svolgeranno nel comune della valle dell’Aventino: domenica 24 alle ore 17,30 contro i turchi dell’Adana Demirspor, mercoledì 27, alle 17,30, altro test contro il Delfino Curi Pescara (Eccellenza). La preparazione proseguirà in sede fino all’inizio ufficiale della stagione. Il 3 agosto il Delfini sarà di scena a Pianella, alle 18 allo Stadio Nardangelo, per un test contro la squadra locale (Promozione). Il 7 agosto alle 18, allo stadio Pavone-Mariani di Pineto, classico triangolare con i padroni di casa (serie D) e Spoltore (Eccellenza). Il 10 e 13 agosto previste le ultime due amichevoli con avversari e orari ancora da stabilire.

I convocati

Per la preparazione precampionato il tecnico Alberto Colombo ha convocato i seguenti calciatori (mancano i nuovi Germinario, Mora e Cuppone, che potrebbero aggregarsi al gruppo già questa sera, dopo aver terminato le visite mediche):

Portieri: Sommariva, Di Carlo, Servalli;

Difensori: De Marino, Milani, Saccani, Illanes, Ingrosso, Veroli, Cancellotti, Rasi, Frascatore;

Centrocampisti: Crecco, Lombardi, D’Aloia, Madonna, Mehic Amer;

Attaccanti: Belloni, Delle Monache, Chiarella, Borrelli, Bocic, Lescano, Blanuta, Amore.