Il Pescara scommette sul nuovo Marchisio

Il Pescara si gioca la sua scommessa: arriva dall’Eccellenza piemontese il 2002 Gianluca Germinario, mezzala del Chisola, che ha battuto solo poche settimane fa L’Aquila nella finale nazionale dei play-off, volando in serie D. Germinario è chiamato dagli addetti ai lavori il “Marchisio” dei dilettanti. Ha 20 anni, ma ancora enormi potenzialità: in queste ore dovrebbe svolgere le visite mediche e poi firmare un triennale.

Le caratteristiche? Corsa, inserimento, leadership, cattiveria agonistica: il centrocampista moderno perfetto, capace di giocare da regista, da mezzala e, a volte, anche da trequartista. Le stagioni da under nell’Eccellenza piemontese lo hanno forgiato e reso già maturo, nonostante la giovane età. Ha già messo insieme 69 partite nel calcio dei grandi, segnando 9 reti. Contro L’Aquila, con scaltrezza ed esperienza, si è guadagnato un rigore pesantissimo. Germinario è seguito anche da club di A e B, ma Delli Carri è pronto a mettere nero su bianco con lui e portarlo già in ritiro questo fine settimana. Con la maglia numero 8 sulle spalle, originario di Vinovo, è stato sempre accostato al Principino ex Juventus. Ora potrà misurarsi con il calcio professionistico, partendo dall’Adriatico e diventando, chissà, la rivelazione anche della prossima serie C.

Mora, si chiude

Con la scommessa del Delfino, dovrebbe esserci a centrocampo per Colombo una guida forte, un vero leader di spessore. Sarà quasi sicuramente il 34enne Luca Mora, svincolato, ex Spezia e Spal, pronto a dire sì a Delli Carri nei prossimi giorni per vincere l’ultima grande sfida della sua carriera all’Adriatico. Contratto annuale con opzione per il rinnovo. L’ingaggio è importante per la categoria, ma la società ha deciso di investire su Mora per costruire intorno a lui il gruppo del nuovo Pescara. Ieri un pranzo top secret in città con Delli Carri e Sebastiani, alla presenza del suo procuratore, Paolo Scotti, per ultimare i dettagli e darsi appuntamento nel fine settimana per firma e partenza per il ritiro.