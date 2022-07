Pescara, ecco il nuovo bomber: è ufficiale

Serie C

Serie C

Superate ieri le visite mediche al Medical Center di Montesilvano, Facundo Lescano ha firmato oggi il suo contratto biennale con il Pescara. L'attaccante italoargentino arriva a titolo definitivo dalla Virtus Entella nell'ambito dello scambio con Luca Clemenza, passato ai liguri.

Un colpo importante per la prima linea della squadra di Colombo, essendo da già da alcune stagioni andato in doppia cifra nella categoria. Lescano guiderà l'attacco biancazzurro e sarà già a disposizione dal primo giorno di ritiro. A fare reparto con lui ci sarà Cuppone, prelevato dal Cittadella: mancano visite e firma, previste per metà settimana.

Nelle prossime ore previsto l'annuncio del 22enne terzino sinistro Davide De Marino, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus.

Il comunicato

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Clemenza e di aver ceduto con la medesima formula lo stesso diritto alla società Virtus Entella. Percorso inverso per l’attaccante argentino Facundo Lescano, che lascia il club ligure per legarsi a titolo definitivo ai colori Pescara Calcio".