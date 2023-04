Pescara, le possibili rivali nei play-off

Serie C Girone C

Ancora 180’ da giocare, ma il cammino del Pescara non finirà qui. La squadra di Zeman con la testa inizia già a guardare alle sfide dei play-off promozione. Le partite che tutti aspettano da mesi. Il sogno di tutti è la B, ma tra le ventisette partecipanti agli spareggi promozione solo una alla fine potrà festeggiare e prendersi la quarta poltrona disponibile tra i cadetti. Catanzaro, Feralpisalò e una tra Reggiana e Virtus Entella (divise da due punti a due partite dalla fine) saranno già al piano superiore in attesa dell’ultima promossa dalla C.

Il Pescara, che un anno fa chiuse al quinto posto uscendo al primo turno nazionale, ha la possibilità di partire proprio da dove aveva lasciato, ma per riuscirci dovrà fare bottino pieno in queste ultime partite e tenersi stretto il terzo posto attuale nel girone C. Un vantaggio che garantirebbe due turni di riposo prima di tornare in scena, da testa di serie, nel primo turno nazionale (4 e 11 maggio), giocando così in casa la gara decisiva per l’accesso ai quarti di finale, in cui faranno il loro ingresso nella competizione le seconde classificate (l’unica già certa del proprio posto è il Crotone).

Se nel proprio girone, il Pescara conosce già pregi e difetti delle sue rivali, dalle inseguitrici del momento, Foggia, Picerno e Cerignola, alla seconda della classe Crotone, sono tante e non tutte ben note le possibili avversarie che i biancazzurri troverebbero lungo il cammino verso la B, soprattutto se riuscissero a partire dalla fase nazionale, in cui al momento l’unica presenza già certificata è quella del Vicenza, che ha appena alzato al cielo la Coppa Italia di Serie C battendo la Juventus Next Gen e ha acquisito il diritto a saltare i primi due turni degli spareggi.

Nel girone A, oltre ai biancorossi dell’ex bomber Franco Ferrari, vanno tenute in grande considerazione realtà ambiziose come il Lecco, secondo in classifica, il Pordenone e il Padova, al momento indietro in classifica, ma pur sempre finalista della passata edizione (con Massimo Oddo in panchina ha perso contro il Palermo).

Ambiziose e prestigiose anche le possibili rivali in arrivo dal girone B. La Reggiana ha due punti di vantaggio sulla Virtus Entella e spera di poter festeggiare la risalita dopo aver gettata via un anno fa nel duello emiliano contro il Modena. I liguri incalzano la squadra di Diana. Ma una delle due sarà ai quarti di finale come seconda della classe, mentre al turno nazionale quasi sicuramente andrà il Cesena, al momento avanti sul Gubbio. Nel listone delle avversarie da tenere d’occhio va messa di diritto anche l’Ancona dell’ex Melchiorri, al momento indietro nella griglia, ma fresca di clamoroso ribaltone in panchina, con l’esonero di Colavitto e l’arrivo di Donadel (e Michele De Feudis nel suo staff).