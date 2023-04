Zeman e Rossi, amici-rivali contro nella corsa al terzo posto tra Pescara e Foggia

Il romagnolo Delio Rossi, 63 anni da Rimini, sfida il boemo Zeman, quasi 76 anni: due grandi firme per la volata finale nel girone C di Lega Pro. Uno dei due dovrà "accontentarsi" del terzo posto. L'altro iniziare il giro di roulette degli spareggi dal secondo o addirittura dal primo turno. Dipenderà anche da cosa saranno capaci di fare le matricole terribili Picerno e Audace Cerignola.

Foggia e Pescara, Rossi e Zeman. Una volta riempivano pagine di cronaca sportiva di serie A, o almeno di B, e di alto profilo anche. Adesso invece si contendono un terzo posto di serie C. Divisi da un punto a 180' dalla fine del torneo. La cosa è anche un po’ malinconica, soprattutto per le due tifoserie, che meriterebbero certamente di vivere questo testa a testa di fine stagione in contesti diversi e consoni alle loro storie. Ma questo è il presente. Rossi è stato allievo del boemo, ma ora ha cambiato strada per badare al sodo: il suo Foggia di oggi gioca con un 3-5-2 che per Sdengo sarebbe inconcepibile, tanto è forte la sua fede nel 4-3-3. Rossi ha invece rivisto la sua filosofia calcistica dopo trent’anni di esperienze sui campi di A e B. E così vorrebbe riuscire a batterlo, puntando sulle ripartenze e non sulla proposta di gioco. Intanto il suo ultimo Foggia ha già incassato il massimo, due vittorie su due, da quando è tornato allo Zaccheria. E, complice la disfatta biancazzurra di Taranto, si è piazzato alle spalle del Pescara, con un solo punto di ritardo. In questi 180’ restanti si lotta per il terzo posto, ma il duello Rossi-Zeman è l’antipasto di una possibile corsa miracolosa nei play-off, perché è lì che le due piazze vogliono vedere il vero spettacolo fatto di risultati e, magari, di una battaglia per riportare una delle due piazze in B. Rossi ripensa già a quella finale del 2015 sulla panchina del Bologna: con un doppio pareggio ha soffiato la serie A ad un bellissimo Pescara (di Oddo), e adesso ci riproverebbe volentieri. Dal 4-3-3 del suo primo Foggia alla versione pragmatica e difensiva di oggi, Rossi ha saputo miscelare i suoi saperi e le sue esperienze mettendo in bacheca diversi successi: le promozioni in A con Salernitana, Bologna, Lecce e la Coppa Italia nel 2009 con la Lazio. Il boemo, fedele alla linea, ha scritto pagine importanti allo Zaccheria e nella Capitale, ma è fermo al miracolo biancazzurro del 2012 e sogna un sigillo alla sua lunga carriera. Il primo ostacolo sembra proprio il “suo” Foggia, oggi in mano all’amico-rivale Rossi.