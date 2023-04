Verso Pescara - Monopoli, pericolo diffidati per Zeman

Serie C Girone C

Contro il Monopoli, occhio al cartellino. Il Pescara corre rischi su tutti i fronti: non solo deve battere i pugliesi per evitare di buttare via il terzo posto a 90’ dalla fine della stagione regolare, ma deve anche evitare una mattanza di squalificati in vista dell’ultimo atto del torneo, in programma tra due settimane sul campo del Picerno. Zeman se la giocherà senza fare calcoli, come da tradizione, ma la situazione diffidati è da tenere sotto osservazione. Sono cinque i giocatori a rischio giallo: Boben, Aloi, Gyabuaa, Palmiero e Cuppone. Il centrocampo è il reparto che potrebbe subire di più questa situazione guardando all’ultima giornata.

Al termine della regular season, le diffide verranno azzerate e tutti ripartiranno da zero (ma ogni due gialli scatterà la squalifica). Nel prossimo turno, intanto, sconterà la sua giornata di squalifica Crescenzi, mentre torneranno a disposizione Brosco e Milani, che hanno osservato il turno di stop a Taranto. Ancora fuori il portiere Plizzari, che ne avrà per altri 20 giorni e tornerà a disposizione per i play-off. Praticamente fatta la formazione per domenica prossima: Sommariva tra i pali, Cancellotti e Milani terzini, Brosco e Mesik centrali, con il dubbio Pellacani al posto dello slovacco. In mediana, Palmiero play con Rafia e Gyabuaa favorito per il rilancio nella formazione titolare dopo una lunga assenza (è tornato in campo nella ripresa allo Iacovone). Attacco con Lescano centravanti, Merola a destra e Kolaj favorito a sinistra su Delle Monache, Cuppone e Desogus.

Biglietti

Da ieri sono in vendita i biglietti per la partita contro il Monopoli in programma domenica prossima alle 17:30 allo stadio Adriatico. Biglietti in vendita su tutti i circuiti Vivaticket. Il punto vendita dell’Official Store Pescara Calcio in via Carducci è aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19. Il botteghino allo stadio sarà aperto solo nel giorno della gara a partire dalle ore 10. Prezzi: curva nord 10 euro; tribuna Adriatica centrale 19 euro; tribuna Adriatica nord e sud 15 euro; tribuna Majella inferiore 25 euro; tribuna Majella superiore 25 euro; tribuna Majella centrale 35 euro.