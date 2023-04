Il Pescara rovina tutto, ora per il terzo posto servono sei punti

Serie C Girone C

Ancora due giornate di regular season e per il terzo posto è di nuovo bagarre. A Taranto ennesima prestazione-shock dei biancazzurri, messi sotto dai pugliesi per approccio, fisicità, fame e cattiveria agonistica. Le rivali ne approfittano e accorciano, riaprendo i giochi a 180' dal termine della regular season. L'unico modo per non rischiare nulla, ora, è vincere le ultime due partite: con 6 punti, zero rischi.

La situazione

Il Pescara ha 59 punti, uno in più del Foggia a quota 58, tre in più di Picerno e Cerignola entrambe appaiate a quota 56. Domenica prossima 16 aprile (ore 17,30) il Pescara ospiterà il Monopoli, mentre le rivali avranno questi impegni: Catanzaro-Foggia, Cerignola-Latina e Virtus Francavilla-Picerno. Tutte partite abbordabili per le tre concorrenti dei biancazzurri. La squadra di Zeman è condannata a vincere se non vuole gettare via la sua preziosa posizione. E’ l’unica strada percorribile per arrivare all’ultima giornata con il futuro nelle proprie mani. Nell’ultimo turno di domenica 23 aprile (ore 17.30) ci sarà lo scontro diretto in trasferta sul campo del Picerno, mentre sugli altri campi bisognerà attendere buone notizie da Foggia-Turris e Juve Stabia-Cerignola.

La formazione

Domenica prossima all'Adriatico torneranno a disposizione Brosco e Milani che hanno scontato la squalifica. Sarà assente Crescenzi, che dopo l’ammonizione di Taranto sarà fermato dal giudice sportivo. Restano ancora quattro diffidati, a rischio per l’ultima di campionato: Aloi, Boben, Gyabuaa e Cuppone. Ancora fuori, a causa di una forte distorsione alla caviglia destra (per lui altri 20 giorni di stop).