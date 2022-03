Pescara - Pontedera, le formazioni ufficiali

Alle 14.30 si gioca la 34ª giornata nel girone B di Serie C. Il Pescara torna a giocare in casa dopo il pari nel derby di Teramo. Assenti Drudi e Chiarella per infortunio, i nazionali Sorrentino e Blanuta, Ingrosso causa squalifica. Tra i pali gioca Iacobucci, alla sua prima in biancazzurro all'Adriatico dopo il debutto di Ancona. Ierardi al fianco di Illanes in difesa. Veroli a sinistra. Pompetti gioca, in attacco D’Ursi titolare.

PESCARA

14 Iacobucci; 13 Zappella, 68 Ierardi, 5 Illanes, 27 Veroli; 21 Pompetti, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D'Ursi. A disp. 33 Di Gennaro, 3 Rasi, 8 Memushaj, 11 Cernigoi, 16 Diambo, 17 Rauti, 23 Cancellotti, 29 Nzita, 38 Frascatore, 40 Delle Monache. All. Auteri.

PONTEDERA

32 Melgrati; 6 Shiba, 8 Caponi, 9 Magnaghi, 10 Barba, 13 Catanese, 14 Bakayoko, 17 Serena, 21 Perretta, 23 Matteucci, 24 Regoli. A disp. 1 Sposito, 22 Nicoli, 2 Martini, 4 Foglia, 7 Mattioli, 11 Mutton, 15 Di Meo, 16 Marianelli, 18 Benericetti, 20 Benedetti, 25 De Ioannon. All. Maraia.