Pescara - Pontedera: la vigilia di Auteri, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Domani allo stadio Adriatico, ore 14.30, il Pescara gioca la quintultima gara della stagione regolare, terzultima casalinga prima dei play-off. Il tecnico Auteri, che conferma Pompetti ma cambia la difesa con Ierardi e Illanes al centro e Iacobucci in porta (Drudi ko, Ingrosso squalificato e Sorrentino in Nazionale), carica i suoi alla vigilia: "E' il momento di prendersi i propri obiettivi".

La vigilia di Auteri

"Pompetti sta bene - attacca Auteri - , Ingrosso è squalificato, Drudi non ci sarà e mancheranno anche Sorrentino, Blanuta e Chiarella che ha avuto una piccola ricaduta. Rauti non è al massimo, è stato 3 giorni con la febbre nel post Teramo e non si è allenato, però sta bene, è un giocatore importante anche se fare 90 minuti con grande performance non so in queste condizioni, in porta giocherà Iacobucci perché ha più continuità di lavoro rispetto a Di Gennaro. Sono due grandi portieri, ragazzi esemplari e ottimi professionisti. Non è una bocciatura per nessuno. Pontisso? Sta bene. Non sono preoccupato per l’assenza di Drudi e Ingrosso, giocatori di grande spessore, perché abbiamo calciatori di qualità, da Illanes a Ierardi, da Frascatore a Veroli che possono fare quei ruoli. C’è un gruppo che all’interno ha grande competizione, fortunatamente. Diambo sta recuperando e c'è anche Memushaj, chi non viene scelte non è mai bocciato. Cernigoi? Ha recuperato e sta acquisendo continuità di lavoro. Ha qualità e sta a lui dimostrarle".



All'andata il ko contro il Pontedera stava oer costargli la panchina... "Ripenso al match di andata col Pontedera che poteva essere l'ultimo per me? No. Ogni tanto mi capita di ripensare alla gara con la Reggiana all'andata, rigore e espulsione di Di Gennaro con gol del 3-2 senza portiere in porta, un po' come la Nazionale. Ora tutti fanno processi, ma processi a cosa? Bisogna solo mettere la palla dentro, gli avversari passano una volta il centrocampo e fanno gol. Il calcio a volte è illogico. Rispetto al Pontedera, era un altro periodo che appartiene al passato. Ora siamo a marzo, poi c'è la prima decade di aprile. E si decide tutto. Ora è il momento di conseguire gli obiettivi. Ora è il momento di vincere, bisogna farlo sempre ma adesso ancora di più. Domani dobbiamo vincere e basta".



Rimpianti per non aver avuto questo Pescara in mano già l'estate scorsa? "Noi siamo figli di una retrocessione e quando retrocedi qualche colpa c'è. Poi restano calciatori con determinati contratti, che magari pensi possano rimanere. Adesso siamo un gruppo diverso, consapevole, che è stato migliorato nel mercato di gennaio. Abbiamo iniziato un altro percorso e ci sono margini di crescita, ma il gruppo sta bene. Gli obiettivi sono quelli domenicali, non più in là al momento. Bisogna vincere per ottenere gli obiettivi, questo è il momento. Davanti dobbiamo migliorare un po’ perché adesso incontreremo sempre squadre chiuse".



Il Pontedera che avversario è? "Fa densità col suo 3-5-2 e si difende molto bene nella propria metà campo. Dobbiamo avere grande rispetto di tutti, ma pensare a noi e giocare con accadimento, cattiveria agonistica e lucidità. E' il momento di quagliare, adesso i punti non si possono perdere”.

Probabili formazioni

Pescara (4-3-3) 14 Iacobucci; 13 Zappella, 68 Ierardi, 5 Illanes, 38 Frascatore; 21 Pompetti, 19 De Risio, 20 Pontisso; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D'Ursi. Allenatore Auteri.

Pontedera (3-5-1-1): 32 Melgrati; 23 Matteucci, 6 Shiba, 14 Bakayoko; 24 Regoli, 13 Catanese, 4 Foglia, 10 Barba, 21 Perretta; 17 Serena; 11 Mutton. Allenatore Maraia.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Pescara - Pontedera: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Pontedera in programma domani, domenica 27 marzo, alle 14:30,, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.