Pescara - Pontedera, ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi pomeriggio alle 14:30 all'Adriatico con un solo obiettivo: battere il Pontedera e continuare a lottare per il terzo posto. Il Pescara torna a giocare in casa dopo il pari nel derby di Teramo. Assenti Drudi e Chiarella per infortunio, i nazionali Sorrentino e Blanuta, Ingrosso causa squalifica. Tra i pali gioca Iacobucci, alla sua prima in biancazzurro all'Adriatico dopo il debutto di Ancona. Ierardi al fianco di Illanes in difesa. Veroli favorito su Frascatore a sinistra. Pompetti gioca, in attacco Rauti e D’Ursi in ballottaggio per una maglia.

Nel Pontedera assenti causa squalifica Espeche e Milani, infortunati Santarelli e Pretato. L'ex Foglia, rosetano, parte dalla panchina.

Probabili formazioni

PESCARA (4-2-3-1) Iacobucci; Zappella, Illanes, Ierardi, Veroli; Pompetti, De Risio; Clemenza, Pontisso e D’Ursi; Ferrari. A disp. Di Gennaro, Cancellotti, Frascatore, Nzita, Rasi, Diambo, Memushaj, Cernigoi, D’Ursi (Rauti), Delle Monache. All. Auteri.

PONTEDERA (3-5-1-1) Melgrati;; Matteucci, Shiba, Bakayoko; Perretta, Catanese, Caponi, Barba, Regoli; Serena; Magnaghi. A disp. Sposito, Nicoli, Di Meo, Martini, Foglia, Benedetti, Mutton, De Ioannon, Marianelli, Mutton, Mattioli, Benericetti. All. Maraia.

Arbitro Marotta della sezione di Sapri.

Pescara - Pontedera: dove vederla in tv o in streaming

Pescara - Pontedera in programma oggi, domenica 27 marzo, alle 14:30,, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati su Eleven Sports.