Pescara-Pontedera, Cascione al debutto: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Sei partite alla fine della regular season, un nuovo allenatore - il terzo della stagione - e già una partita importantissima, da non sbagliare. Il Pescara sabato 23 marzo alle ore 17:30 affronta il Pontedera in uno spareggio (!!!) anticipato in chiave sesto posto. La tribolata stagione biancazzurra riserva questo ad una tifoseria che è ormai scoraggiata e inevitabilmente non ha potuto accogliere con le fanfare il vecchio idolo della Zemanlandia 2011-12, quel Cascione è che ora al debutto in C come allenatore proprio alla guida di quella squadra alla quale sono legati i ricordi più belli da calciatore.

Come per le due partite interne della gestione Bucaro, anche la prima con mister Cascione in panchina non vedrà il tifo organizzato presente sugli spalti nel primo tempo. Ieri un nuovo comunicato della Curva Nord ha confermato la contestazione ad oltranza nei confronti del presidente Daniele Sebastiani, invitato senza mezzi termini a lasciare il club. Contro la Carrarese nell'ultima uscita interna dei biancazzurri si è registrato il record negativo di presenze all'Adriatico (meno di 3mila persone) ed il dato potrebbe essere ritoccato al ribasso domani, nonostante la partita sia molto importante per la classifica ed il posizionamento del Delfino nella futura griglia playoff.

LE ULTIME - Tanti i dubbi di formazione per mister Cascione, che comunque tornerà al 4-3-3 ma in una versione più accorta rispetto a quella zemaniana di cui fu protagonista in prima persona proprio a Pescara oltre 10 anni fa. Sono molti i ballottaggi, in tutti i reparti. Saranno sciolti sono in extremis. In linea di principio, Mesik e Franchini le principali novità. Squalificato Cangiano, sempre out Vergani. Nel Pontedera non è al meglio l’ex Simone Andrea Ganz, rinforzo di un mercato di gennaio che ha portato alla corte di Max Canzi anche Ciocci, portiere che in riva all'Adriatico ha trovato la strada sbarrata da Plizzari ed ha deciso di cambiare aria. Per infortunio fuori Stancampiano e Gagliardi, assente per squalifica Benedetti.

ARBITRO - Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1, al debutto con il Delfino, dirigerà il match valido per la 14° giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. A coadiuvare il fischietto romano saranno gli assistenti Daniele De Chirico della sezione di Molfetta e Riccardo Leotta della sezione di Acireale, con quarto uomo Simone Gavini della sezione di Aprilia.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3) Plizzari, Pierno, Brosco, Mesik, Milani, Aloi, Dagasso, Franchini, Merola, Cuppone, Accornero. All. Cascione.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli, Calvani, Martinelli, Guidi, Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori, Delpupo, Ianesi, Selleri. All. Canzi

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Pontedera, partita valida come turno N.33 del girone B Lega Pro, in programma sabato 23 marzo alle ore 17:30 allo stadio Adriatico, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now