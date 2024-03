Continua la contestazione dei tifosi al presidente Sebastiani: la Nord diserterà di nuovo gli spalti

Anche la partita di debutto in panchina di Emmanuel Cascione, terzo allenatore stagionale del Pescara, sarà senza tifoseria organizzata sugli spalti nel primo tempo. Esattamente come contro Lucchese e Carrarese, anche contro il Pontedera - curiosamente la terza squadra toscana di fila di scena all'Adriatico - proseguirà la contestazione degli ultras nei confronti della società, in particolare del presidente Daniele Sebastiani.

E' ormai ai minimi storici, per non dire al punto di non ritorno, Il rapporto tra la società e lo zoccolo duro del tifo biancazzurro, gli ultras: un nuovo e duro comunicato della Curva Nord ha infatti annunciato il terzo capitolo di quanto già visto in occasione delle ultime due partite interne del Delfino: spalti del settore deserti per il primo tempo. Nei primi 45 minuti, infatti, gli ultras saranno nel piazzale della curva all'interno dello stadio senza fare ingresso sugli spalti. Solo nel secondo tempo entreranno e, probabilmente, non lesineranno cori contro l'attuale presidente, invitato ad andarsene nel comunicato diramato da Rangers e Vecchia Guardia. Nello stesso comunicato si annuncia una contestazione ad oltranza fino a quando non ci sarà un'altra società