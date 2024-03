Ora è ufficiale: Emmanuel Cascione è il nuovo tecnico del Pescara

Adesso è anche ufficiale: Emmanuel Cascione è il nuovo allenatore del Pescara, il terzo in stagione dopo Zdenek Zeman e Giovanni Bucaro. Il club con una scarna nota, senza troppi fronzoli e senza dettagli, ha reso noto l'accordo con il tecnico, che in carriera ha guidato in D Cattolica e Pistoiese con esperienze centrali nei settori giovanili di Napoli e Sassuolo a livello Primavera. In neroverdeha vinto una Viareggio Cup ed aveva alle sue dipendenze Luca Sasanelli, che ora ritrova a Pescara insieme a Riccardo Brosco che fu suo compagno nella Zemanlandia biancazzurra 2011-12. Cascione infatti è stato giocatore del Pescara per 3 anni, con un centinaio di presenze accumulate e 11 gol totali, l'ultimo segnato alla Juventus a Torino. Stamattina l'incontro negli uffici del presidente Sebastiani per mettere nero su bianco, adesso dirigerà il primo allenamento. La squadra aveva già lavorato alle dipendenze di Diego Labricciosa, ex collaboratore di Zeman e Bucaro.