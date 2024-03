Nasce il club biancazzurro Pescara P.n.z.s. (Porta Nuova Zona Stadio)

Nel momento più complicato della storia recente del Delfino, tra risultati non in linea (eufemismo) con le aspettative ed una contestazione sempre più aspra nei confronti di una società che ha da tempo il cartello "vendesi"attaccato addosso, i tifosi non mollano. E rilanciano il proprio sostegno ai colori biancazzurri: è nato infatti un nuovo club, il Pescara P.N.Z.S. L'acronimo P.N.Z.S. sta per Porta Nuova Zona Stadio, ovvero la zona di origine della maggioranza dei fondatori. Il simbolo scelto è la raffigurazione del volto di Gabriele D'Annunzio con una sciarpa biancazzurra sulla fronte.

"Questo è un club piu che altro di amici che ama il Pescara è siamo tutti di Porta Nuova", racconta Riccardo Raven Leon, uno dei fondatori. "Il direttivo è formato da Marco che è il presidente, Antonio, Mario ed Andrea. Quest'ultimo è conosciuto anche come Andrea Manicomio, un grande tifoso che fa ogni sera sulla sua pagina Facebook una diretta nella quale parla del Pescara Calcio ma anche sulle altre squadre della città. Il club è nato grazie anche alla nostra necessità di rappresentare il nostro quartiere che ancora non aveva una vera rappresentanza allo stadio. Il nostro club ha come base il bar Ioio in via Valignani,quindi attaccato allo stadio- Lo gestisce Diana, anche lei divenuta tifosa del Pescara dato che è straniera".

Attaccamento alle radici e ai colori: queste le prerogative del nuovo club che non ha una collozione precisa al momento sugli spalti dell'Adriatico. "Essenzialmente non abbiamo un settore dello stadio", continua Riccardo,"anche se la maggior parte di noi va ai distinti. Siamo un po' sparsi nei vari settori, insomma. Abbiamo adottato come simbolo la testa di D'Annunzio con una sciarpa biancazzurra sulla fronte perché anche lui, come tutti noi, è di Porta Nuova è ci sembrava il giusto rappresentante della zona. Abbiamo in programma diverse iniziative, anche benefiche, che piano piano metteremo in atto. Siamo appena nati e dobbiamo ancora capire come muoverci, ma già comunque possiamo contare quasi 80 iscritti solo nella prima giornata ufficiale del club".