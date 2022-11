Pescara - Messina: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Un Pescara diverso da solito domani pomeriggio all'Adriatico per battere il Messina dell'ex Auteri. Quattro o cinque undicesimi rinnovati per battere i giallorossi, che per mentalità e filosofia di Auteri non dovrebbero fare barricate, ma provare nei limiti delle proprie possibilità a giocarsela. Dentro Crescenzi, Aloi, Kraja, Vergani e uno tra Desogus e Kolaj. Out Milani, Mora, Palmiero, Lescano e forse il giovane sardo. Queste le scelte del tecnico brianzolo. “La squadra sta bene, sono tutti convocati. Mora potrebbe riposare. Io ho l’obbligo di mettere in campo la migliore formazione. Mi porto il dubbio fino alle ultime ore del prepartita. Tanti cambi? Possibile, se noto delle flessioni devo prevenire e cercare di trovare delle soluzioni. E sia chiaro: se dovessi fare dei cambi non è perché sottovalutiamo il Messina. Ho notato una certa flessione nell’intensità e ho bisogno di una squadra che sia fresca e corra molto. Desogus o Kolaj? Settimana di alti e bassi per loro. Sarà un lavoro lungo e meticoloso da parte del nostro staff fare trovare ai ragazzi continuità mentale.”.

Il Messina arriva da una partita vinta in casa e una classifica, sempre difficile, ma meno disperata rispetto a qualche settimana fa. La squadra di Auteri non dovrebbe scendere in campo con l’atteggiamento ostico della Gelbison. “Mi aspetto una partita diversa rispetto alle ultime viste in casa – conferma Colombo – . Avremo problemi in costruzione, loro mettono molta pressione. Non staranno nella loro metà campo, saranno aggressivi e noi dobbiamo essere bravi a rispondere alla loro aggressione ed essere bravi a verticalizzare. Poi hanno i loro difetti e noi dobbiamo approfittarne. Siamo un gruppo coeso, dove regna l’armonia. E nei pochi momenti di difficoltà avuti ha sempre reagito. Vedi a Castellammare. E il merito è di chi gioca meno perché loro potrebbero alterare gli equilibri e invece stanno facendo benissimo. Chi è entrato dalla panchina ha sempre inciso. Auteri? Ho grande rispetto per lui, in C è un vincente”.

Pescara - Messina: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Crescenzi; 6 Gyabuaa, 20 Kraja, 8 Aloi; 27 Cuppone, 21 Desogus; 9 Vergani. All. Colombo. MESSINA (3-4-3) 22 Lewandowski; 5 Berto, 16 Camilleri, 17 Filì; 28 Fiorani, 75 Mallamo, 6 Fofana, 26 Fazzi; 10 Baldè, 8 Iannone, 20 Catania. All. Auteri. ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa.