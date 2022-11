Pescara, contro il Messina c'è Aloi titolare: è derby

Tocca di nuovo a Salvatore Aloi. Il mediano calabrese delle Stretto, giocherà il suo derby contro il Messina domenica pomeriggio all'Adriatico (ore 15). Aloi, che domani festeggia il suo 26° compleanni, prenderà il posto di Gyabuaa. Il centrocampista reggino, di Melito di Porto Salvo, vuole accelerare per diventare un titolarissimo della formazione di Colombo e prendersi un posto certo nella volata biancazzurra verso la B. “L’obiettivo è cercare di vincere ogni domenica, a marzo vedremo dove siamo in classifica e tireremo le somme”, dice parlando dell’obiettivo del Pescara in questa stagione. Ha spesso giocato per vincere, come a Trapani, con cui vinse la C con Vincenzo Italiano in panchina. “Anche qui a Pescara vedo un gruppo sano, che ha voglia di lottare, correre e sudare per la maglia. Spero che questo ci porti a grandi risultati, come mi è capitato in passato”, è il commento dell’ex Avellino, finalmente protagonista dopo un avvio difficile a causa di un fastidio infortunio al ginocchio (fuori nelle prime sei giornate di campionato). “Appena sono arrivato, dopo il ritiro con l’Avellino, mi sono fatto male, ma ora sto bene e sono a disposizione del tecnico e della squadra in qualsiasi momento”.

Domenica pomeriggio per Aloi, un gol in campionato contro il Giugliano nel "suo" Partenio, sarà derby. Un motivo in più per esserci e per incidere e lasciare il segno: “Per me il Messina è un derby. Da reggini abbiamo una storica rivalità e spero di spuntarla. Problemi con le piccole? Loro vengono qui per racimolare un punto, che a Pescara vale oro. Noi dobbiamo restare calmi e pazienti, gestire bene la palla e cercare il passaggio giusto per andare a concludere e fare male. Auteri lo conosco da avversario, so che gli piace giocare la palla e attaccare. Dovremo capire bene quali sono i loro punti deboli e attaccarli su quelli. Il Catanzaro? Non ci pensiamo, sarebbe un grandissimo errore. Abbiamo due step importantissimi prima, che ci permetteranno di arrivare a quella partita con delle concrete ambizioni. Prima servono tre punti contro il Messina e poi nella settimana successiva”, chiude Aloi.

L’arbitro di Pescara – Messina domenica pomeriggio alle 15 sarà Bordin di Bassano del Grappa, assistenti Belsanti e Ricciardi.