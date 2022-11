Pescara - Messina, le ultime: Colombo pensa a Vergani

Edoardo Vergani si scalda: toccherà a lui cercare i gol per battere il Messina domenica pomeriggio all'Adriatico. Alberto Colombo ad un cambio al centro dell’attacco per dare a Facundo Lescano, almeno inizialmente, un po’ di riposo contro la formazione siciliana. Allo stesso, l’allenatore del Delfino intende concedere al giovane bomber cresciuto nell’Inter una chance da titolare in campionato. Vergani, infatti, ha già segnato due gol in questa stagione, a Foggia e contro il Cerignola, sempre entrando dalla panchina. Contro il Messina andrà a caccia del tris, cercando di approfittare della possibilità che gli verrà concessa, contro un’avversaria pericolante che, però, rispetto ad altre della categoria, non è abituata per caratteristiche e mentalità dell’allenatore a fare le barricate. Desogus-Cuppone con Vergani punta centrale dovrebbe essere quindi l’attacco del Delfino domenica pomeriggio (ore 15) contro l’ex Auteri. Spera in una maglia anche Delle Monache, decisivo contro la Gelbison, ma i guizzi del 17enne di Cappelle sul Tavo restano determinanti a gara in corso. Lescano partirebbe dalla panchina e sarebbe il primo cambio in attacco.

Dottor Cancellotti

Stagione da incorniciare per il terzino biancazzurro Tommaso Cancellotti. Il difensore di Gubbio, 30 anni, uno dei migliori in assoluto del Pescara di Colombo, è diventato Dottore. Per lui è arrivata la specialistica in Management dello Sport, titolo che arriva dopo una prima laurea in Scienze Motorie. Cancellotti conferma di essere un ragazzo di intelligenza e brillantezza superiori alla media nel mondo del calcio: con il titolo di studio appena festeggiato, sta costruendo le basi per il suo futuro, quando avrà appeso gli scarpini al chiodo. Negli ultimi cinque anni ha coniugato alla grande lo studio e l’attività di calciatore professionista. Ora Tommaso Cancellotti è laureato in management dello Sport. Chiamatelo, Dottor Cancellotti.